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享受生活、比別人更堅強　長大後「不想過生日的人」有幾種特質

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▲生日,派對,慶祝,蛋糕。（圖／unsplash）

▲長大後不想過生日的人，具有幾種特質。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

在生日當天想開心慶祝，留下特別回憶的人很多，但其實在生日當天選擇低調、甚至把它當成平凡一日的，也大有人在。其實在這天自己誕生到世界上，確實讓這天變特別，不過隨著年齡增長，很多人長大後對「生日」看法漸漸轉變，關掉臉書的生日提醒、低調的度過這些時刻，這類人通常都有幾種特質。

▲生日,派對,慶祝,蛋糕。（圖／unsplash）

會感受生活的小幸福
其實生活裡很多讓人幸福的時刻，都是零碎的分佈在次次發生的一刻間，能在慌忙的生活中感受到並珍惜的人，通常度需要什麼大排場來營造特定的回憶，考試前的一支霜淇淋、開會後的一杯安靜的咖啡、看見路上小孩對你微笑、吃到了不錯的甜點、在路上幫助老婆婆過馬路，這些累積而來的富足感，都能讓某天變成特別一天。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

比別人更堅強
對比生日喜歡收到大量訊息祝福的人們，低調過生日的人更看重深化的友誼，他們的友情求精不求多，自然的對於外界的觀感，也有更高的抗壓性，他們只在乎真正有意義的批評，不會試著討好每個人，保有更多的自己。

▲閨蜜,死黨,麻吉,朋友,好友,姐妹。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

比起工作壓力，更討厭人情壓力
此類的人比別人更清楚，人情債是最難處理的，自然也不喜歡延伸出來的壓力，打開臉書生日通知，當天百封祝福訊息湧進，雖然朋友都是好意的祝賀，但之後若其中一個過生日當天忙到錯過怎辦？會不會對他不好意思？對人際關係的敏感度高，要維持的心力也就更大，與其疲於奔命，不如就守著幾個知己就好。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

重點在自己身上
很多人認為低調的人是因為不喜歡做主角，喜歡留在配角的角色，其實這不一定正確，每個人在自己人生裡都是主角，端看「你自己能把自己當成主角」還是「要需要別人來告訴你，你是主角」，前者比後者更多了一份自信，他們能夠富足自己，並找到讓心情快樂的事。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

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關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 不想過生日

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