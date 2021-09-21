Rose、太妍一起畫「彩色眼線」　懶女孩必備專用貼紙清新又可愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由於疫情的緣故，下半臉長時間被口罩遮掩著，眼妝逐漸成為妝容的重點。加上Y2K復古潮流的興起，彩色眼線成為了許多潮流人士的愛好。

搭配淡妝，眼線成亮點



在Y2K妝容中，鮮豔的眼妝是重點之一，復古潮流的回歸讓許多女星、彩妝KOL都跟上了這股風潮，如果認為彩色眼影不好駕馭，運用裸、棕色系的眼影搭配鮮豔的眼線色也是很好的選擇。可以上在睫毛根部、眼尾甚至是眼皮折線上。

懶人必備潮流單品：眼線貼紙



雖然許多品牌都有彩色眼線這樣單品，但更加追求方便、快速的話，也可以參考Rose使用的眼線貼紙。

這款是DJ雙胞胎姊妹Simi＆Haze的美妝品牌推出的，有多種顏色和形態，就算手上只有黑、棕色的眼線液筆，也可以完成特別的妝容。

鮮豔舞台妝容



復古妝容的潮流也吹到了韓國的舞台上，例如前陣子的太妍和近期回歸的STAYC。

太妍的妝容融合了眼影的色彩，上眼影是以天藍色為主，下眼影則是粉色。

STAYC則是在回歸的概念照妝容，將鮮豔的眼色作為妝容的重點。

日常也能畫彩色眼線



如果你覺得以上都不夠日常，不妨挑選平常會使用、跟膚色較相近的色系下手，像是：橘色、紅棕色等；或是像現在許多日本、韓國的女孩，流行將白色或其他淺色系的眼線上在眼皮折的尾端，相當清新又可愛。

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