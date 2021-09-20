過了25歲還是會長痘痘！中醫師解答9個問題，教你長痘痘時喝什麼

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長痘痘可不是青春期專利，你想知道的各種痘痘問題，77老大一次說明：

問題1.為什麼過了25歲了還會長痘痘？

77老大：這其實和「體質」有關係。痘痘是一個比較熱、比較濕的狀態，可能受到作息（像是熬夜）、飲食）吃太多上火的東西）等影響，不只和年紀有關。

很多人青春期會長痘痘，因為這時是人體最熱的時候（13歲～20歲陽氣最盛），特別容易長痘痘。但不代表過了這期間身體就不熱，還是會起起伏伏，所以當身體很熱時，青春痘一樣會長。

▲綠豆薏仁湯的清熱效果很好（圖／Pixabay）



問題2.長痘痘時要怎麼急救？

77老大：長痘痘是因為皮脂腺堵住了，再加上角質層很厚，所以在裡面形成膿皰，其實沒有辦法快速消滅，但這時建議大家趕快煮碗綠豆薏仁湯來喝，清熱的效果很好，會讓皮膚瞬間較為平和，至少可以讓痘痘比平常好快一半的時間。但重點是要「無糖」，因為糖分就是一種濕氣，若加了糖就無法讓痘痘快點消掉。

問題3.長痘痘跟火氣大有關係嗎？

77老大：火氣大，說起來就是體質較熱，皮脂腺分泌也比較多，當然就容易長痘痘。像夏天容易長痘痘，其中一個原因就是「氣溫每升高一度會使皮脂腺出油增加10%」所引起，所以天熱時要先控油。而容易發脾氣、個性急的人，皮膚出油的狀況也會比較嚴重。

▲體質較熱就容易長痘痘。（圖／Pexels，下同）



問題4.痘疤、痘痘痕跡要怎麼消？

77老大：長痘痘留下來的痕跡，可以使用中藥裡的「七白膏」（七種白色的中藥材）打成粉末後用來敷臉。但七白膏材料中原本有個「白僵蠶」，是蠶寶寶，所以只要用剩下的六種就好，那就是：白芍、白朮、白笈、白蘝、白茯苓、白芷。如果色素沉澱很嚴重的話，還可以加上丹蔘、牡丹皮。

以上材料打成粉末後，乾性肌膚的人使用蜂蜜、油性肌膚的人使用綠茶、想抗老使用蛋清來調和成糊狀後，當成面膜敷，敷10分鐘後洗掉，兩三週敷一次即可。因為有美白效果，可以全臉敷。記得中藥粉必須冰起來，要用時再弄成糊。

問題5.網路上流傳長痘痘對應身體狀況的圖是有根據的嗎？

77老大：可以當成參考。像現階段嘴邊長痘，大多是戴口罩悶住引起，但如果清潔明明確實做好，或飲食都一樣，臉上卻有特定位置容易長痘痘，可以解釋哪一個器官出現了問題。例如說額頭是心肺、鼻子周圍就是消化道（脾胃）、臉頰就是肝臟、下巴的話是內分泌（也就是中醫說的腎的問題），很多人生理期前下巴容易長痘痘，原因可能就出在內分泌比較混亂。

問題6.日常生活還可以如何預防長痘痘？

77老大：第一「多喝水」，喝水雖然八股、但對於皮膚代謝真的很重要，一天至少喝2000c.c.，飲料、湯也算，但純水2/3以上。第二「少奶少糖」，牛奶裡頭有很多身體無法處理的賀爾蒙，會增加皮脂腺分泌，「每天500c.c.的牛奶，會增加長痘痘30%以上」雖然有營養，但容易長痘的人得減量，奶精、奶油等奶製品也一樣。糖分一樣會增加皮脂腺分泌，而且甜食引起的醣化反應也會使肌膚抗氧化能力變差，所以一定要減奶減糖。

問題7.粉刺和痘痘一樣嗎？

77老大：粉刺和痘痘就像表兄弟的關係。當毛孔裡有髒污，加上皮脂腺又分泌過多，就會先形成粉刺。有開口的就會氧化變成黑頭粉刺，沒有開頭就變成白頭’粉刺，如果在裡面發炎就變成膿胞，也就是內包型粉刺。所以跟痘痘有差不多的處理方式，還是會先看清潔有沒有做好、是否出油過多等等來觀察。

問題8.喝咖啡跟吃辣真的會容易長痘痘嗎？

77老大：會，但也不是那麼會。如果燥熱的人，火上加油就容易冒痘。但如果是身體虛寒的人，喝咖啡、吃辣造成的「熱」反而達成平衡，會幫助提升代謝，所以還是要看體質。

問題9.身體的痘痘怎麼處理？

77老大：身體長痘痘是「脾胃濕熱」，會反映在身體皮脂腺較多的地方，例如屁股、胸口、背部。除了看醫生、擦藥之外，也要調整脾胃的熱。可以適時攝取青草茶、蘆筍汁（不要太甜）、西瓜、冬瓜等食物。前面提到的七白膏也可以敷在身體上。

77老大：「很多人會講說內涵最重要，其實內在、外在一樣重要。想要人看到你的內在，得把外在先打理好，別人才有辦法發現你內在的美好。」

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