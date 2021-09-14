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安格斯12星座一周運勢9／13-9／19　天秤進入一年一度黃金期

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座　3.21~4.20

火星週間的移轉為羊座大大釋放了潛藏的壓力，預料本週將是擁有順遂好運的一週！可以趁此時機經營自己的人際關係，多贏得一些別人的好感，將會為你帶來意料外的幸運。已經有情人的羊兒，愈是繁忙愈需要照顧到另一半的情緒；還沒有對象者有機會在既有的人脈裡發展出進一步的感情，甜蜜的陪伴勝過黏膩的牽絆。

金牛座 4.21~5.20

向來穩定的牛座，在火星亂入的情況下，預料本週將是既熱鬧又忙碌，在工作上認真嚴謹的做事態度讓你受到注目，有機會認識不同領域的專業人士，可多做些交流分享，在助人的同時自己也能獲得支援和協助。此時和家人或關係親近者的互動增多，還沒有對象的透過家人或好朋友牽線，拓展與自己有緣的潛在桃花對象。

雙子座 5.21~6.20

工作上表現究竟是好是壞，得端看雙子自己對於事業的企圖心與態度，本週的你對於挫折的耐受度特別低，容易受到打擊而一蹶不振，想在這份工作中繼續經營，就必須要振作起來。與其單打獨鬥，學會的和人進一步團隊合作會更好。可以在社交活動中拓展感情關係，並且發揮自身的魅力開發志同道合的人脈。

巨蟹座 6.21~7.21

多虧了金星的守護，本週蟹座對一些人事物顯得特別的敏感纖細，觀察力也比以往還要敏銳。這週的社交活動是生活重點，可以透過自己的直覺接近貴人、遠離小人。已有對象且交往穩定的蟹座，成家的計畫將愈來愈明顯，還沒有對象的，在各方走跳之下，人際關係變得比較熱鬧，可以說人氣正在持續上升，桃花也不會少。

獅子座 7.22~8.22

不見得只有水逆才會帶來考驗與衰運，本週獅座也要當心粗心大意造成麻煩的收尾，工作上的無形的壓力與有形的勞累恐影響身體健康，要注重睡眠品質，並適當調適身心。避免誤信小道消息或過度聽信流言而誤判局勢；已有伴侶的獅子座與對方的關係穩定發展，不過似乎仍貪心地想渴望佈下其他感情支線。

處女座 8.23~9.22

處女座本週工作氣勢十分驚人，你紮實認真的工作方式，也讓你在同事同儕之間倍受尊重，渴望在事業競逐上有所表現的處女座，只要在前頭作好事前的佈局與費力，實現理想的期許也會讓壓力漸增，也要能夠注意身體健康，避免因為過度勞累而影響到既定的工作排程。考試運美中不足，雖然有萬全準備但仍要提防小失誤使你扣分。

天秤座 9.23~10.22

本命宮位中金星持續照耀，對於秤座來說這段期間將是一年一次將個人魅力極大化的黃金時期，不論感情或是人際關係，都將在此時被大家注目到。已經有穩定對象的天秤座，雙方的發展可望更上一層樓，彼此共同擬定未來的規畫將能更釐清一些想法。單身秤座有機會結識意中人，想要和對方談場戀愛的企圖心明顯。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座本性帶有「假低調」的個性成分，不喜歡太多追隨的目光，又擔心自己被邊緣化，因此常給人捉摸不定的印象，不過本週的你最好能積極點，社交活動有參加的必要，熱絡的人際將能為你逢凶化吉。單身者適合對愛展現雄心企圖，可望在職場或人際互動中找到對象。已有對象者感情磨合期看來還沒到盡頭。

射手座 11.23~12.21

本週射手與情人之間的感情生活雖然有甜蜜，但也會有辛苦的一面，特別是身上扛了重要的工作任務的你，平時壓力與工作量幾乎翻倍增長，不僅忙碌，也十分疲憊。在處理情人之間的衝突時，特別容易沒耐心，只有放軟身段，感情才有回頭的機會。單身者全心投入工作，尚無心力談感情，與麻吉相處比情人更快活。

摩羯座 12.22~1.19

金星、水星的輪翻庇佑之下，摩羯本週思維清晰，適合此時做重要的決定與規畫，若集中火力在既有的事業上，就能避免因為心有旁騖而分散能量，可以有著旗開得勝的好運。周間火星移轉，忙碌的摩羯內心狀況開始好轉，適合出去跑跑跳跳，做些運動有助於心情開朗，當然最好能找些自己喜歡的事來全力衝刺！

水瓶座 1.20~2.18

對事業向來有具體規畫的瓶座，本週將呈現火力全開的局面，但要謹記勿自信過頭而過度樂觀，當心思慮不周而形成想法死角。如果工作上要進行的事情不只一項，建議還是一樣一樣來較好。感情上則有些突發狀況可能讓你措手不及，記得凡事都要預留空間，與其和情人硬碰硬，不如試著用對方的角度看事情，更有同理心。

雙魚座 2.19~3.20

魚座可說終於慢慢懂得主宰自己，工作或生活的安排上，可以開始進行新計畫。這週的你若過於忙碌，很可能呈現後期疲軟的態勢，要能做到面面俱到需要耐性，小不忍則亂大謀，有任何想法與其過度以自我為中心，不如向有專業見解的人請益。學習的狀況表現時好時壞，需要再積極些，多花點心思用功，成果會比平時來得更好。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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