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《尚氣》徐夏靈是誰？拍電影拍到結婚　你該知道的5件事

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

漫威首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》，受到漫威迷的熱烈迴響，在電影上映後，劇中飾演男主角尚氣妹妹的徐夏靈，亮眼的演技成功擄獲影迷目光，「《尚氣與十環幫傳奇》徐夏靈」、「徐夏靈是誰？」，成為電影上映後的熱搜話題，往下看關於張夢兒你該知道的5件事：

《尚氣》徐夏靈到底是誰？獨特穿搭風格、出身表演世家....你該知道的5件事

《尚氣》徐夏靈是誰？

1、來自表演世家

1987年出生的張夢兒，爸媽均是從事表演相關行業，母親是一名演員，父親則是舞台設計師，所以從小張夢兒對表演產生極大的興趣，也立志長大後要成為一名出色的表演者，於是從南京藝術學院畢業後，選擇再到英國、俄羅斯的表演學院進行深造。

2、參加歌唱比賽

張夢兒正式踏入演員行業之前，2009年曾參加歌唱選秀節目《快樂女聲》海選，以較少的搖滾歌唱風格進入20強，只是比起當歌手，張夢兒更愛演戲，最終決定跟隨母親的腳步，成為一名演員。

3、首部長片電影

2009年張夢兒正式踏入演藝圈，2013年首次參與音樂劇《尋找初戀》的演出，雖然陸續都有演出機會，不過都是舞台劇或音樂劇的類型，終於在2021年獲得首部長片電影《尚氣與十環傳奇》的演出機會，也憑著劇中角色徐夏靈讓全世界都認識。

4、拍電影拍到結婚

對張夢兒來說，從沒想過自己會因為拍電影找到人生伴侶，參與電影《尚氣與十環傳奇》拍攝時，張夢兒認識擔任武術指導的老公Yung Lee，陷入愛情的兩人在電影拍攝期間於迪士尼樂園完婚。

5、穿搭哲學

細翻張夢兒的生活照，發現她對穿搭有自己獨特搭配法則，尤其是偏愛鮮豔的配色，常常出現紅、黃的單品，也相當喜歡花卉圖案的上衣、圍巾...搭配上她的招牌丸子頭，展現俏皮、活潑的一面。

此外，張夢兒在搭配襪子上也不容馬虎，縱使穿著長褲、牛仔褲，也會挑選一雙搶眼的長襪為造型增添亮點。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 尚氣, 徐夏靈, 張夢兒

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