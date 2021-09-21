申敏兒腳踩高跟走跳整個海岸村！7雙美鞋全是女孩夢幻款

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由申敏兒、金宣虎主演的韓劇《海岸村恰恰恰》，以療癒系的愛情羅曼史，成功擄獲劇迷的心，劇中申敏兒飾演首爾來的牙科醫生尹慧珍，作為Roger Vivier品牌大使的她，在劇中穿著的鞋履全都來自Roger Vivier，其中也包含女孩們的夢幻婚鞋首選「花鑽跟鞋」、夏日必備平底跟鞋…帶大家細看劇中亮相的Roger Vivier鞋履特輯。

《海岸村恰恰恰》申敏兒高跟鞋盤點

Belle Vivier草綠色麂皮方釦跟鞋

1965年誕生的Belle Vivier系列，從推出以來一直備受粉絲喜愛，選用絨面皮革打造鞋面，搭配Granite花崗岩花紋飾釦和Skycraper鞋跟，可以滿足日、夜各式場合的穿搭。

BikiViv咖啡色方釦低跟涼鞋

精選柔軟牛皮並以手工製作，搭配微彎曲的金屬釦飾，非常適合夏日外出搭配。

Tres Vivier黑色鑽釦跟鞋

沿襲品牌一貫的優雅元素打造的Très Vivier高跟鞋，從六十年代的時尚風格汲取靈感，標誌粗跟和加大金屬鑽釦，兼具優雅與個性風格，可以與各種裝束搭配。

Driver黑色方釦平底鞋

身為上班族的女孩，又怎麼能錯過極富個性的Driver系列，綴以微笑曲線金屬飾釦增添優雅。

I Love Vivier電光藍麂皮跟鞋

顧名思義就是Roger Vivier對於女孩的寵愛系列，最吸睛的是鞋面上的愛心造型，高跟鞋以羊皮皮革製作，搭配高達8.5公分的鞋跟設計，是正式場合不能或缺的最佳夥伴。

Trompette雲彩藍方釦平底鞋

精選漆皮皮革製作的平底鞋款，搭配RV經典金屬方型飾釦，可以滿足各式場合的穿搭需求。

Flower Strass銀色星紗花鑽跟鞋

最後一雙就是女孩們的夢幻婚鞋首選Flower Strass跟鞋，品牌精選閃光星紗製成，搭配珠寶閃鑽飾釦和6.5公分的細高跟，是重要場合的最佳搭配選擇。

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