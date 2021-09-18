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本季韓妞最流行「初戀感眼妝」　4個Tips眼影若有似無最剛好

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從今年夏天開始，韓妞在打扮上相當流行「꾸안꾸」這個詞，追求沒有打扮的痕跡美貌卻更升級，適用於各種場合、情境，創造出的自然氛圍就像是現在流行的「初戀感」。

想要打造若有似無的妝感，色感不能夠過於強烈，但又要能夠自然修飾。因此，以膚色為基調延伸的深、淺霧面眼影，絕對是必備的彩妝單品。

Tips1.奶茶色系打底

使用接近膚色的奶茶色裸色系，輕輕的掃在整個眼窩，讓眼皮更乾淨。乍看之下沒有畫上任何東西，但眼神卻能變的更明亮。

Tips2.利用光影創造立體感

選擇與膚色色調接近的大地色（暖色系膚色選暖色、冷色系膚色選冷色調），稍微在眼尾眼褶的範圍內加強深邃度，切記要將顏色暈開到像是自然陰影的程度。除了上眼影之外，自然的臥蠶也能讓雙眼更放大、眼神看起來更無辜，用剛剛加強深邃度的眼影色，用扁扁的細刷輕輕地上在臥蠶下方陰影處，並用米白色眼影自然的提量臥蠶。

Tips3.棕色讓眼神更柔和

在眼線、睫毛膏的步驟，可以選用跟瞳孔顏色接近的棕色，眼尾可以使用眼線膠筆搭配眼線刷拉出自然如眼尾陰影的線條即可，如果是睫毛比較濃密的人，也可以跳過內、外眼線的步驟，並且建議選擇妝效自然、纖長效果的睫毛膏。

Tips4.眉妝、唇妝不能過

眼妝如此自然、若有似無的狀態下，若眉毛過粗、唇色很搶眼，整體的比例也會不協調，因此眉毛當然也是要跟著自然的眉型線條走，並選擇帶有些許水潤感、和唇色相近的MLBB色即可。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 眼妝, 美妝

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