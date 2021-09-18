金宣虎最新韓劇男神！關於他的5件事：最愛冰美式、理想型是東方女孩

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從韓劇《Start-Up：我的新創時代》小乖乖到《海岸村恰恰恰》洪班長，金宣虎的人氣一路狂飆，最暖男二的形象還沒在戲迷腦海中抹去，又來一個體貼暖心的男一設定，也不意外開播第二週，金宣虎以最新韓劇男神登上熱搜，被圈粉的你務必知道，關於金宣虎的5件事：

金宣虎的5件事

金宣虎是酒窩王子

只要看過金宣虎演戲，就一定知道「酒窩王子」的由來，在韓劇《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》中，金宣虎只要遇到開心的事，臉頰的酒窩就會跑出來見人，同劇的申敏兒也剛好有酒窩，兩人還被粉絲封為「酒窩CP」。

金宣虎鍾情辣炒年糕

之前受訪曾透露，自己最愛吃的食物是辣炒年糕，而且一定要加泡麵，習慣先吃泡麵再吃年糕，另外，金宣虎在踏入演員行業前，其實不怎麼愛喝咖啡，後來因為拍戲行程，每天喝咖啡已經變成習慣，最愛的是冰美式。

金宣虎的率性時尚穿搭

因韓劇《加油吧威基基2》與文佳煐結緣的金宣虎，奠定兩人如同親兄弟般的情誼，也因為感情真的太好，2021年被韓國戶外運動品牌nau相中，邀請金宣虎、文佳煐擔任品牌代言人，這對私下就愛輕鬆、休閒穿搭的金宣虎來說，再合適不過，拍攝形象廣告根本是本色出演。

金宣虎現實生活的苦戀史

是不是很多戲迷都覺得，金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》的苦情男二形象太會演，不過或許金宣虎不是在演戲，而是他面對戀愛就是苦情代表，會這麼說是因為在金宣虎當兵時期，被當時候的女友用簡訊提出分手，而深愛女友的小乖乖，為了挽回這段感情還下跪，現實生活也讓人如此揪心。

金宣虎理想型是東方女孩

被問到自己心儀的理想型，金宣虎表示喜歡單純、自然系女孩，擁有相同頻率、聊天話題，五官則偏愛東方臉孔的女生。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Puma X 動物森友會聯名系列來襲！3款夢幻湖水綠球鞋亮點、售價全公開

● 《海岸村恰恰恰》金宣虎幫申敏兒撐的漸層雨傘大爆紅，原來品牌是這間