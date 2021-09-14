MET Gala／「翹臀珍」扮性感牛仔露左右半球　大帽子遮光瞬間黯淡





▲珍妮佛羅培茲穿Ralph Lauren設計的深V禮服登場，但西部牛仔帽把她臉上的光都遮了。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

好萊塢熟女組代表人物「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、莎朗史東（Sharon Stone），今也登上MET Gala紅毯，珍妮佛羅培茲一如以往的大膽風格，選擇開深V禮服露左右半球亮相，而莎朗史東則以包緊緊的斗篷裝藏著健身有成的好身材，不過兩人所選的服裝都屬暗色系，很難在花枝招展的MET Gala殺出重圍。

▲愛情事業兩得意的珍妮佛羅培茲，臉上堆滿笑容。（圖／美聯社）

52歲的珍妮佛羅培茲靠近來與男友「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）愛得高調搶話題，今再度成為MET Gala焦點，她選穿有寬腰帶裝飾的Ralph Lauren棕色深V禮服傲秀事業線，搭配牛仔帽想扮成性感西部牛仔，未料帽簷太寬遮光，讓她每張照片拍起來臉部都黯淡無光。

▲莎朗史東穿Thom Browne點綴水晶的黑色斗篷裝略顯乏味。（圖／美聯社）

選穿Thom Browne黑色斗篷裝的莎朗史東，雖然服裝上點綴水晶，她也搭配祖母綠鑽石耳環，但很難在MET Gala上吸引目光，眾人以為她登上台階脫下斗篷會有驚喜，結果一樣是黑色珠飾的長袖禮服，略顯乏味。

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