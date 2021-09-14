MET Gala／女星透視裝連發辣到升天！轉身露屁股蛋　網酸：乾脆別穿

▲Met Gala紅毯女星各出奇招 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

時尚奧斯卡Met Gala讓女星們各出奇招，本次又以性感的薄紗透視裝為一大主流，超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）的水晶禮服幾乎將身材全露；新任貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）更以「鐵鏈裙」稱霸，就連35歲梅根福克斯（Megan Fox）也不甘示弱，一套鏤空綁帶裝纏繞S曲線，各種博版面造型讓網友直言：「穿了像沒穿」。

▲超模坎達兒珍娜換上紀梵希（Givenchy）性感的透視水晶禮服展現窈窕身材 。（圖／路透）

Met Gala今年主題為「在美國時尚的詞彙」，但女星們性感搶鏡穿著不少，超模坎達兒珍娜換上紀梵希（Givenchy）性感的透視水晶禮服展現窈窕身材，禮服復刻了奧黛麗赫本電影造型，以奢華的鑽飾細節遊走體態，加上透膚裙身與袖套包裹，超模曲線名副其實。

▲梅根福克斯則以Dundas訂製禮服搭配 Jimmy Choo紅色厚底高跟鞋呼應。（圖／路透）

梅根福克斯則以Dundas訂製禮服搭配 Jimmy Choo紅色厚底高跟鞋呼應，不負性感女神之名，中空直接開到肚臍，連腰部兩側也不放過，運用纏繞綁帶設計增添火辣氣息，造型致敬1950年代的性感女星Bettie Page 。

▲新任「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz） 。（圖／路透）

新任「貓女」柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）同樣來勢洶洶，一套鏤空透視「鐵鏈裝」加持，說穿了僅僅遮住重點部位，其餘皆在透視中一覽無遺，甚至轉至背後屁股蛋瞬間見客，也讓網友直言「乾脆別穿」。另外，性感辣模Emily Ratajkowski換上火紅蕾絲裙，順著緊身剪裁而下大開深V，一樣走透視的「要露不露」路線，讓人難以直視。

▲性感辣模Emily Ratajkowski 。（圖／AP）



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