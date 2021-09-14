MET Gala／72歲王薇薇不科學「神腿」網看傻　「少女膝上襪」好逆齡

記者王則絲／外電報導

因疫情而延期的時尚盛典MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），終於在紐約時間13日晚間正式登場，擁有「婚紗女王」美稱的知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇），照慣例不只替名人設計服裝，也親自踏上紅毯，今年已72歲的Vera Wang穿上自家品牌服裝亮相，並搭配「少女膝上襪」展現一雙超模般的長腿，不科學身材再度成話題。

▲Vera Wang（右）現身本屆MET Gala。（圖／達志影像／美聯社）



Vera Wang自40歲起創立個人婚紗品揚名國際，眾多藝人都是選擇她的婚紗定下人生大事，包括劉嘉玲、劉詩詩、徐若瑄⋯⋯近年還有小賈斯汀老婆海莉比伯（Hailey Bieber）、小天后亞莉安娜（Ariana Grande）也都穿上Vera Wang的婚紗。

▲Vera Wang再度展現一雙不科學美腿，用「少女膝上襪」帶出逆齡感。（圖／翻攝自IG@verawang）



Vera Wang保養得宜的身材雖已不是新聞，但每每亮相依然讓人難以置信，纖細如同超模的體態、筆直的美腿，一點也不像是72歲的人，Vera Wang這回穿著自家品牌服裝，正面僅以一片布條遮胸，抓澎短褲也短到極致，背後則是不忘婚紗元素，銜接一片百褶紗裙增添氣場，Vera Wang以過膝的超長襪搭配造型，營造逆齡少女感，一雙「神腿」看得網友們不斷驚呼：「這個腿太瘋狂了」、「不敢置信的身材。」

而本屆MET Gala紅毯上，由辣模Emily Ratajkowski演繹Vera Wang紅色蕾絲刺繡高訂禮服，相當典雅、氣派，襯托出她獨特的性感韻味；另外，衣Ｑ滿分的美國詩人Amanda Gorman，也選穿了Vera Wang的高訂服出席MET Gala，寶藍色的半透視紗裙上，綴滿了如同繁星一般的水鑽，非常襯膚。

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