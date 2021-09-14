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MET Gala／蕾哈娜戴巨鑽鍊壓軸當女王　芮塔歐拉戴4條項鍊拼了

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▲▼ MET Gala蕾哈娜,凱特哈德遜 。（圖／路透社）

▲蕾哈娜穿Balenciaga黑裝搭配寶格麗鑲嵌267克拉鑽石的項鍊，壓軸現身MET Gala。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

2021年的MET Gala星光熠熠，珠寶行頭也不遜色，尤以白鑽最受明星們喜愛，大器、優雅、小巧別緻等各種款式全出籠。壓軸登上紅毯的蕾哈娜（Rihanna）當然選擇最具氣勢的設計，戴上寶格麗（BVLGARI）鑽石頸鍊，宣告「我就是女王」。

霸氣女王
蕾哈娜與男友A$AP Rocky在MET Gala合體放閃還不夠，身穿Balenciaga黑色翻領裙裝的她，同時搭配寶格麗鑲嵌267克拉美鑽的高級珠寶項鍊，寬版頸鍊設計瞬間吸引目光，耳際也有閃閃發亮大鑽石，搶當第一名的霸氣女王。

▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲芮塔歐拉穿兩截式禮服，將De Beers珠寶戴好戴滿。（圖／美聯社）

無鑽不歡
「英國蕾哈娜」之稱的小天后芮塔歐拉（Rita Ora）怎能輸，身穿兩截式PRADA閃亮禮服的她除了展現好身材，珠寶也要戴好戴滿，疊戴英國鑽石品牌De Beers多達4條鑽石項鍊還不夠，左右手腕各戴滿鑽石手環，戒指也戴滿手，bling bling到最高點。

▲▼ MET Gala蕾哈娜,凱特哈德遜 。（圖／路透社）

▲凱特哈德遜疊戴紐約珠寶品牌Lorrain Schwartz兩條項鍊，搭配粉色Michael Kors兩截式禮服。（圖／路透社）

粉紅辣媽
42歲的辣媽凱特哈德遜（Kate Hudson）穿Michael Kors打造的兩截式露肚禮服現身，大方展現健身有成的馬甲線。配合禮服的粉嫩色調，她佩戴紐約珠寶商Lorrain Schwartz兩條項鍊，一條是梨形切割巨鑽項鍊，另一款垂墜粉紫色寶石，風格優雅。

▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國新生代女演員茱莉婭加納穿Stella McCartney透視裝搭配海瑞溫斯頓兩副紅、藍寶石鑽石耳環，以及4款紅、藍寶石與鑽戒。（圖／美聯社）

個性穿搭
紅寶石與藍寶石常予人穩重印象，但美國27歲新生代女演員茱莉婭加納（Julia Garner）顛覆大眾的想像，以Stella McCartney透視裝，搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）兩副紅、藍寶石鑽石耳環，以及4款紅、藍寶石與鑽戒，疊搭出個性味道。

▲▼ MET Gala 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「甜茶」堤摩西夏勒梅褲子上別了兩個卡地亞1920年代的古董胸針。（圖／美聯社）

古董好潮
同樣是新生代演員代表的「甜茶」堤摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），剛成為卡地亞（Cartier）品牌摯友，出席MET Gala特別挑選兩款20年代的古董鑽石胸針，但不是像一般男星別在西裝外套上，而是裝飾在褲子上，古董瞬間變好潮。

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關鍵字：

MET Gala, 蕾哈娜, 凱特哈德遜, 芮塔歐拉, 甜茶

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