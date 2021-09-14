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MET Gala／「英國楊丞琳」奪美網冠軍爆紅　穿香奈兒登時尚殿堂

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▲▼ 拉杜卡努（Emma Raducanu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲「英國楊丞琳」拉杜卡努剛拿下美網女單冠軍，旋即取得MET Gala門票。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

18歲華裔血統的網球小將「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu），11日美國網球公開賽女單決賽奪冠，瞬間爆紅，也讓她成功取得「時尚奧斯卡」MET Gala的門票，獲得活動發起人、「時尚惡魔」《VOGUE》美版總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）的首肯，成為座上賓，她一身香奈兒（CHANEL）裝扮，正式跨入時尚圈。

▲▼ 拉杜卡努（Emma Raducanu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜拉卡努穿香奈兒2022早春新裝亮相。（圖／美聯社）

拉杜卡努初登時尚殿堂，表現得落落大方，面對鏡頭自然流露招牌甜美笑容，身高175公分的她駕馭頂級時裝從容自信，全套黑白印花裝出自香奈兒2022早春系列，露肚裝設計凸顯她的青春本色，搭配繞過腰際的雙C Logo珍珠鍊，增添華麗感。

▲▼ 拉杜卡努（Emma Raducanu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜拉卡努手捧美網女單冠軍獎盃，耳際的Tiffany HardWear耳環很搶鏡。（圖／美聯社）

不僅受到香奈兒賞識，Tiffany & Co.也積極與杜拉卡努合作，她於美網女單高捧冠軍獎盃之際，從獎盃到身上總價約85萬元的珠寶全出自Tiffany，而在慶祝派對上她也戴上HardWear系列圓球耳環，她成為時尚圈閃亮之星，指日可待。

►「英國楊丞琳」85萬幸運珠寶是Tiffany！　連美網冠軍獎盃也是

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關鍵字：

MET Gala, 拉杜卡努, Emma Raducanu

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