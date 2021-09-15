總統套房開箱！涵碧樓84坪室內＋17坪露台　看見超狂日月潭美景

文、圖／Ean

二訪涵碧樓，這回更懂該如何享受，加上是要入住總統套房，說什麼都該多花些時間待在 101 坪大、擁有超廣角日月潭露台的典雅空間裡。基本上，入住這麼棒的飯店，我的習慣是若非必要，從入住到退房前都不走出飯店大門，以免出戲，尤其是在台灣。而這麼好的飯店房間，我通常推薦連泊，讓心真正慢下來感受四時之美；若只能住一晚加上又非初訪，何妨就足不出戶，連餐都在總統套房裡品嚐，來場獨享湖光山色的宅度假吧！若有想安排館內其他活動例如 Spa，建議可策略性的預約在入住日上午，結束後可至湖光軒讓日月潭佐餐或到東方餐廳與光影共食。接著，好整以暇到處走走拍拍，等待入住，無形之中，這場美好的湖濱假期被延長了，不僅住好，更是住滿了。

▲涵碧樓總統套房，是間很有品味的斯文豪邸

▲清晨，站在總統套房的露台即能靜觀水墨畫般的湖景在眼前被創作著

▲涵碧樓 Spa 共有八間芳療室，間間面湖景

▲不用出房門，在露台榻上吃日式朝食，享受不被打擾的早餐時光

間間面湖的涵碧樓 Spa ，用到位的長推式按摩推進夢鄉

涵碧樓 Spa 是自營品牌，以穩定的服務品質在頂級客層獲得極佳口碑，去年夏天體驗後便很難忘。除了到位的按摩手法，全館 8 間芳療室都面湖，建議進行療程時，可請芳療師窗戶不要全關，讓新鮮空氣進來，晴有蟲鳴鳥叫、雨聽風聲水滴，再搭配輕緩音樂，那是最無可替代的日月潭 Spa 體驗。推薦經典按摩，那也是涵碧樓的獨家療程，手法融合了中式十二經絡與穴點再結合西式精油按摩，再透過引以為傲的長推式手法，以點線面讓客人獲得徹底紓壓。館方建議客人若願意、連提供的進口棉質內褲都不要穿，更能完整感受，從臀部開始沿著經絡向上以剛好的力道推壓，果然沒多久，就把我舒服的推進夢鄉。若還想更加舒爽，可考慮選擇兩人四手「翡翠按摩」，就像雙人跳水一般、最大的考驗是兩位芳療師需有很高的默契，不管是方向、速度都要很協調，難度高、當然客人獲得的舒適感受度也是加倍！

▲可依據身體當下所需來選擇精油

▲聽著大自然的白噪音一邊感受長推式手法按摩，一不小心就會舒服的睡去

涵碧樓 Spa 還有個讓我印象非常深刻的，是擁有無敵湖景的三溫暖！視選擇療程，芳療師會建議三溫暖是之前或之後使用，除了一般都會有的烤箱與蒸氣室，最棒的是，能浸泡在熱水池裡無遮蔽的欣賞日月潭，日與夜各有味道，最是難忘。

▲擁有無敵湖景的三溫暖，是別處無法體驗到的奢華

（註：此為採訪拍攝需求在飯店人員陪同下拍攝，三溫暖設施開放使用狀況依防疫政策與飯店現場公告為準）

▲三溫暖讓身體徹底放鬆，Spa 體驗才完整

（註：此為採訪拍攝需求在飯店人員陪同下拍攝，三溫暖設施開放使用狀況依防疫政策與飯店現場公告為準）

湖光軒用經典中式料理收服老饕味蕾

做完 Spa，身體三萬六千個毛孔暢快了，接著好好來享受一餐美食。若只有一餐可選，我私心優先推薦湖光軒，到位的中式料理佐湖景，美景美食相互加分、無怪乎成為許多饕客的口袋名單！菜色部分，不容錯過使用埔里當地釀製紹興酒的東坡肉，溫體黑豬雖肥但不膩口，再搭配自製芝麻烤餅增加口感層次；上海菜飯，聽說是老蔣的愛，使用金華火腿與青江菜一塊悶煮再撒上干貝絲，最後使用砂鍋帶出鍋巴味，是其特色的濕潤口感，我也蠻愛；香酥芋泥鴨，使用大甲芋頭與在地紅番鴨，鴨肉先滷再於外層包裹芋泥後油炸，鹹香涮嘴。甜點胃當然要留給桂花涼拉糕，上菜時服務人員會有個小小的上菜秀，展示黏盤不黏牙的特色，在口中飄散的悠悠桂花香，讓眼前的日月潭又更加風雅了。

▲湖光軒使用在地食材與道地料理手法所呈現的中式珍饈，征服許多老饕的胃

▲使用埔里紹興酒來取代一般東坡肉使用的黃酒，讓這道經典料理多了一些地方風味

▲上桌前，服務人員展示桂花涼拉糕黏盤不黏牙，讓我驚呼

▲這次在涵碧樓拍攝食物，一樣是使用 Profoto B10 搭配反射傘與柔光布來進行補光

東方餐廳以在地食材創作時令西餐

若偏好西式餐點也可選擇隨季節變換菜單的東方餐廳，老實說去年嘗過他們的晚餐並無讓我驚艷，但這次用餐有讓我眼睛一亮。前菜「酒粕漬紅甘/紫蘇鹽/芽菜」帶來炎熱夏日裡舌尖上的一陣清爽，紅甘是來自基隆崁仔頂的新鮮直送，主廚發揮巧思使用埔里紹興酒在製作過程中的多餘酒粕，與昆布混合來進行醃漬，帶些淡淡酒香，一旁提供的紫蘇鹽則是使用紅紫蘇與馬爾頓海鹽混合。而主菜「鄉村油封鴨腿佐黑櫻桃醬汁」，這一嚐、外酥內軟的口感肯定費工，再聽何主廚介紹果不其然，他們先使用迷迭香、百里香、杜松子等多種香草醃漬一晚，再油封 12 小時、以法式料理手法讓鴨肉軟嫩，果然好味。

▲東方餐廳這面窗的光影迷人

▲酒粕漬紅甘味道清爽，是限定的季節之味

▲外酥內嫩，油封鴨的美味關鍵之一在於時間

充滿文人雅風的總統套房，超廣角全景露台擁抱日月潭最是奢華

迫不及待終於開箱，這回入住的是 1700 號的總統套房，一進房，就忍不住先把襪子脫掉，讓雙腳踩在從房間一路延伸到寬闊露台的黃金柚木地板上。這是一間很溫潤、好有質感的總套，84 坪的室內空間，規劃成客廳、餐廳、書房、浴室以及臥室，不管是書畫、藝品或花藝，都好有味道，仔細欣賞、客房裡頭有不少珍貴收藏品可就近鑑賞。值得一提，臥室最裡頭放了一組面壁的沙發椅，茶几上放了一只遙控器，那不是用來控制空調也非音響，竟是能讓壁爐遙控生火，很特別的體驗。

▲總統套房的客廳，U 字型沙發組面向露台攬景

▲使用大量上等木加上湖景，肯定是許多人的夢想書房

▲用遙控點燃壁爐，很新鮮的體驗

▲客房內不管是花藝或裝置品，都選用並搭配的恰到好處

▲浴室一景，美學處處

這房間太舒服，住進了就不想出去，於是晚餐請客房服務送來東方餐廳的套餐，既輕鬆又能充分使用舒適寬敞的客房。不得不稱讚雖是在房間內使用，但從服務到擺盤都不馬虎，讓人感覺像在餐廳私人包廂內用餐。即便餐點是送到房間，但嚐起來仍有一定水準！焦糖蘋果胡桃沙拉、添加松露油的埔里錦菇濃湯，主餐則是爐烤美國頂級 Prime 肋眼牛排佐波特酒醬，以低溫舒肥方式、熟度是五分熟，跟整顆的蒜頭做搭配，實在享受。

▲主餐 – 爐烤美國頂級 Prime 肋眼牛排，以低溫舒肥手法呈現軟嫩肉質

▲在總套裡大啖美食，放鬆自在

▲即便是送至客房，餐點的擺盤一樣講究

旅行時，若住到擁有厲害景觀的房間，我有個習慣，起床時總會推開窗門走到陽台或庭院刷牙，一邊欣賞的風景從台北 101到馬爾地夫的海天一色，各式各樣。這回當然也不例外，欣賞著如天空浮島的日月潭一邊刷牙開啟一天，這種體驗對我來說，最是奢華。

▲早起面向日月潭刷牙，讓美景把靈魂喚醒

▲露台格柵的光影與時俱變，讓人讚嘆當初設計師的巧思，這回拍攝全程使用蔡司鏡頭進行創作

住過世界不少的好飯店，這間客房露台肯定是前幾名，設計師很奢侈的把 17 坪空間切分給露台，除了無敵湖景，黃金柚木地板的質感，還有選用的盆栽都是如此恰到好處，還有一旁的臥榻更是讓我傾心。午後，我坐在榻上泡壺當地著名的台茶18號紅茶；清晨，我請客房服務將所選的日式套餐放在上頭享用；夜裡，我躺在上頭感受夏夜湖畔的微涼，若非隔天想起早就近在房間賞日出，否則還真捨不得回房睡。

▲在露台以湖景佐早餐

▲總統套房的浴缸，可加入一旁準備的浴鹽好好泡個澡

雖此刻暫時還不方便出國旅遊，但這回的涵碧樓二訪之旅，自喜於事前做了妥善的度假行程時間規劃，讓我不僅沒犧牲館內的體驗活動，更完整了待在客房內的時間，品一口茶，閉上眼，風停了，心靜了；風起了，心開了，旅人真正渴望的，無非就是這片刻之間。

▲跟著嘴角微揚，心打開了

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涵碧樓

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地址：南投縣魚池鄉中興路142號

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