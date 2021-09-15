fb ig video ETtoday search mobile

總統套房開箱！涵碧樓84坪室內＋17坪露台　看見超狂日月潭美景

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

二訪涵碧樓，這回更懂該如何享受，加上是要入住總統套房，說什麼都該多花些時間待在 101 坪大、擁有超廣角日月潭露台的典雅空間裡。基本上，入住這麼棒的飯店，我的習慣是若非必要，從入住到退房前都不走出飯店大門，以免出戲，尤其是在台灣。而這麼好的飯店房間，我通常推薦連泊，讓心真正慢下來感受四時之美；若只能住一晚加上又非初訪，何妨就足不出戶，連餐都在總統套房裡品嚐，來場獨享湖光山色的宅度假吧！若有想安排館內其他活動例如 Spa，建議可策略性的預約在入住日上午，結束後可至湖光軒讓日月潭佐餐或到東方餐廳與光影共食。接著，好整以暇到處走走拍拍，等待入住，無形之中，這場美好的湖濱假期被延長了，不僅住好，更是住滿了。

▲涵碧樓總統套房，是間很有品味的斯文豪邸

▲清晨，站在總統套房的露台即能靜觀水墨畫般的湖景在眼前被創作著

▲涵碧樓 Spa 共有八間芳療室，間間面湖景

▲不用出房門，在露台榻上吃日式朝食，享受不被打擾的早餐時光

間間面湖的涵碧樓 Spa ，用到位的長推式按摩推進夢鄉

涵碧樓 Spa 是自營品牌，以穩定的服務品質在頂級客層獲得極佳口碑，去年夏天體驗後便很難忘。除了到位的按摩手法，全館 8 間芳療室都面湖，建議進行療程時，可請芳療師窗戶不要全關，讓新鮮空氣進來，晴有蟲鳴鳥叫、雨聽風聲水滴，再搭配輕緩音樂，那是最無可替代的日月潭 Spa 體驗。推薦經典按摩，那也是涵碧樓的獨家療程，手法融合了中式十二經絡與穴點再結合西式精油按摩，再透過引以為傲的長推式手法，以點線面讓客人獲得徹底紓壓。館方建議客人若願意、連提供的進口棉質內褲都不要穿，更能完整感受，從臀部開始沿著經絡向上以剛好的力道推壓，果然沒多久，就把我舒服的推進夢鄉。若還想更加舒爽，可考慮選擇兩人四手「翡翠按摩」，就像雙人跳水一般、最大的考驗是兩位芳療師需有很高的默契，不管是方向、速度都要很協調，難度高、當然客人獲得的舒適感受度也是加倍！

▲可依據身體當下所需來選擇精油

▲聽著大自然的白噪音一邊感受長推式手法按摩，一不小心就會舒服的睡去

涵碧樓 Spa 還有個讓我印象非常深刻的，是擁有無敵湖景的三溫暖！視選擇療程，芳療師會建議三溫暖是之前或之後使用，除了一般都會有的烤箱與蒸氣室，最棒的是，能浸泡在熱水池裡無遮蔽的欣賞日月潭，日與夜各有味道，最是難忘。

▲擁有無敵湖景的三溫暖，是別處無法體驗到的奢華

（註：此為採訪拍攝需求在飯店人員陪同下拍攝，三溫暖設施開放使用狀況依防疫政策與飯店現場公告為準）

▲三溫暖讓身體徹底放鬆，Spa 體驗才完整

（註：此為採訪拍攝需求在飯店人員陪同下拍攝，三溫暖設施開放使用狀況依防疫政策與飯店現場公告為準）

湖光軒用經典中式料理收服老饕味蕾

做完 Spa，身體三萬六千個毛孔暢快了，接著好好來享受一餐美食。若只有一餐可選，我私心優先推薦湖光軒，到位的中式料理佐湖景，美景美食相互加分、無怪乎成為許多饕客的口袋名單！菜色部分，不容錯過使用埔里當地釀製紹興酒的東坡肉，溫體黑豬雖肥但不膩口，再搭配自製芝麻烤餅增加口感層次；上海菜飯，聽說是老蔣的愛，使用金華火腿與青江菜一塊悶煮再撒上干貝絲，最後使用砂鍋帶出鍋巴味，是其特色的濕潤口感，我也蠻愛；香酥芋泥鴨，使用大甲芋頭與在地紅番鴨，鴨肉先滷再於外層包裹芋泥後油炸，鹹香涮嘴。甜點胃當然要留給桂花涼拉糕，上菜時服務人員會有個小小的上菜秀，展示黏盤不黏牙的特色，在口中飄散的悠悠桂花香，讓眼前的日月潭又更加風雅了。

▲湖光軒使用在地食材與道地料理手法所呈現的中式珍饈，征服許多老饕的胃

▲使用埔里紹興酒來取代一般東坡肉使用的黃酒，讓這道經典料理多了一些地方風味

▲上桌前，服務人員展示桂花涼拉糕黏盤不黏牙，讓我驚呼

▲這次在涵碧樓拍攝食物，一樣是使用 Profoto B10 搭配反射傘與柔光布來進行補光

東方餐廳以在地食材創作時令西餐

若偏好西式餐點也可選擇隨季節變換菜單的東方餐廳，老實說去年嘗過他們的晚餐並無讓我驚艷，但這次用餐有讓我眼睛一亮。前菜「酒粕漬紅甘/紫蘇鹽/芽菜」帶來炎熱夏日裡舌尖上的一陣清爽，紅甘是來自基隆崁仔頂的新鮮直送，主廚發揮巧思使用埔里紹興酒在製作過程中的多餘酒粕，與昆布混合來進行醃漬，帶些淡淡酒香，一旁提供的紫蘇鹽則是使用紅紫蘇與馬爾頓海鹽混合。而主菜「鄉村油封鴨腿佐黑櫻桃醬汁」，這一嚐、外酥內軟的口感肯定費工，再聽何主廚介紹果不其然，他們先使用迷迭香、百里香、杜松子等多種香草醃漬一晚，再油封 12 小時、以法式料理手法讓鴨肉軟嫩，果然好味。

▲東方餐廳這面窗的光影迷人

▲酒粕漬紅甘味道清爽，是限定的季節之味

▲外酥內嫩，油封鴨的美味關鍵之一在於時間

充滿文人雅風的總統套房，超廣角全景露台擁抱日月潭最是奢華

迫不及待終於開箱，這回入住的是 1700 號的總統套房，一進房，就忍不住先把襪子脫掉，讓雙腳踩在從房間一路延伸到寬闊露台的黃金柚木地板上。這是一間很溫潤、好有質感的總套，84 坪的室內空間，規劃成客廳、餐廳、書房、浴室以及臥室，不管是書畫、藝品或花藝，都好有味道，仔細欣賞、客房裡頭有不少珍貴收藏品可就近鑑賞。值得一提，臥室最裡頭放了一組面壁的沙發椅，茶几上放了一只遙控器，那不是用來控制空調也非音響，竟是能讓壁爐遙控生火，很特別的體驗。

▲總統套房的客廳，U 字型沙發組面向露台攬景

▲使用大量上等木加上湖景，肯定是許多人的夢想書房

▲用遙控點燃壁爐，很新鮮的體驗

▲客房內不管是花藝或裝置品，都選用並搭配的恰到好處

▲浴室一景，美學處處

這房間太舒服，住進了就不想出去，於是晚餐請客房服務送來東方餐廳的套餐，既輕鬆又能充分使用舒適寬敞的客房。不得不稱讚雖是在房間內使用，但從服務到擺盤都不馬虎，讓人感覺像在餐廳私人包廂內用餐。即便餐點是送到房間，但嚐起來仍有一定水準！焦糖蘋果胡桃沙拉、添加松露油的埔里錦菇濃湯，主餐則是爐烤美國頂級 Prime 肋眼牛排佐波特酒醬，以低溫舒肥方式、熟度是五分熟，跟整顆的蒜頭做搭配，實在享受。

▲主餐 – 爐烤美國頂級 Prime 肋眼牛排，以低溫舒肥手法呈現軟嫩肉質

▲在總套裡大啖美食，放鬆自在

▲即便是送至客房，餐點的擺盤一樣講究

旅行時，若住到擁有厲害景觀的房間，我有個習慣，起床時總會推開窗門走到陽台或庭院刷牙，一邊欣賞的風景從台北 101到馬爾地夫的海天一色，各式各樣。這回當然也不例外，欣賞著如天空浮島的日月潭一邊刷牙開啟一天，這種體驗對我來說，最是奢華。

▲早起面向日月潭刷牙，讓美景把靈魂喚醒

▲露台格柵的光影與時俱變，讓人讚嘆當初設計師的巧思，這回拍攝全程使用蔡司鏡頭進行創作

住過世界不少的好飯店，這間客房露台肯定是前幾名，設計師很奢侈的把 17 坪空間切分給露台，除了無敵湖景，黃金柚木地板的質感，還有選用的盆栽都是如此恰到好處，還有一旁的臥榻更是讓我傾心。午後，我坐在榻上泡壺當地著名的台茶18號紅茶；清晨，我請客房服務將所選的日式套餐放在上頭享用；夜裡，我躺在上頭感受夏夜湖畔的微涼，若非隔天想起早就近在房間賞日出，否則還真捨不得回房睡。

▲在露台以湖景佐早餐

▲總統套房的浴缸，可加入一旁準備的浴鹽好好泡個澡

雖此刻暫時還不方便出國旅遊，但這回的涵碧樓二訪之旅，自喜於事前做了妥善的度假行程時間規劃，讓我不僅沒犧牲館內的體驗活動，更完整了待在客房內的時間，品一口茶，閉上眼，風停了，心靜了；風起了，心開了，旅人真正渴望的，無非就是這片刻之間。

▲跟著嘴角微揚，心打開了

/ Info. /

涵碧樓
官網 | 臉書
地址：南投縣魚池鄉中興路142號
訂房去

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 日月潭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

Hello Kitty聯名美妝快搶！歐舒丹護手霜、INTEGRATE粉底液萌度爆表

Hello Kitty聯名美妝快搶！歐舒丹護手霜、INTEGRATE粉底液萌度爆表

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難 礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費　全家度假爽泡湯 85度C限時7小時冰拿鐵「第二杯20元」　路易莎推特價優惠 MET Gala／「跳水王子」毛線從東奧織到紅毯了！網笑翻：打趴所有女星 林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶 12星座不能被碰觸的底線　天蠍最恨被背叛、處女不能弄髒他們的東西 柚子＋優酪乳會中毒？專家解答「其實有4好處」　還能養顏美容

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面