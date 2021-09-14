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Ella婚姻出現「小王」？自爆已分房睡三個月　拎美包緩和心情

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記者王則絲／台北報導

女星Ella（陳嘉樺）今（14日）出席代言流行包包品牌ROBINMAY新品發表會，為疫情解封後的第一場公開活動，許久沒和媒體聊天的她，一見面竟自爆料「和老公分房睡三個月」，正宮的床位則是被「小王」兒子勁寶給霸佔，自己只能去睡孩子房間，令她哭笑不得，今日出席活動Ella看來神采奕奕，穿著一襲深V洋裝演繹代言新品，相當氣質、女人味。

▲Ella出席ROBINMAY時尚沙龍派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ella久違現身公開場合語出驚人，「與老公分房睡三個月」。（圖／記者林敬旻攝）

許久沒有公開露面的Ella，自曝先前三級警戒期間竟與老公「分房睡三個月」，不過介入兩人婚姻的不是別人，正是4歲兒子「勁寶」，由於孩子沒上課，Ella老公覺得要和孩子培養感情，便叫兒子一起進房間睡，但是由於勁寶睡覺太會翻，Ella只好自己到勁寶房間睡，就這樣與老公分房睡了三個月，直到最近幫勁寶換了新床墊，小孩覺得很舒服願意回自己房間睡，Ella才終於能回到正宮的床位，讓她忍不住直呼：「根本是最強小王！」

日前9月11日SHE 迎來成軍20週年紀念日，Ella開心分享，其實早就約好了當天要三個人一起過，閨蜜們一起吃飯、聊天，聊到餐廳都打烊，再到Hebe（田馥甄）家中續團，提到為何不開直播與粉絲們互動，Ella回道：「可能會喝太茫，這種時光我們還是留給自己。」搞笑表示開直播可能會出事。

▲Ella出席ROBINMAY時尚沙龍派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ella示範ROBINMAY「The New Formal」系列黑膠狂想手提包。（圖／記者林敬旻攝）

Ella今天久違的公開露面，身穿一襲純白的深V裙裝，以氣質女人味的一面亮相，替代言平價包袋品牌ROBINMAY演繹秋冬新包款，本季總共推出三個系列，包括「The New Classic」復古印花系列，運用絲巾作為背帶，浪漫氛圍適合約會使用；「The New Formal」系列則是日常、上班萬用，中性俐落的款式以子母包概念打造，實用性能大增。

▲Ella出席ROBINMAY時尚沙龍派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲ROBINMAY「The New Classic」復古印花系列「緋紅之舞斜背包」。（圖／記者林敬旻攝）

最後還有「The New Holiday」系列，注入迷幻搖滾、派對的氛圍，手袋上佈滿銀色亮片華麗而不過於浮誇，像Ella這樣以手拿方式搭配，別有一番個性氣息。

▲Ella出席ROBINMAY時尚沙龍派對。（圖／記者林敬旻攝）

▲特別適合派對、晚宴的「The New Holiday」系列。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：

Ella, SHE, 陳嘉樺, ROBINMAY

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