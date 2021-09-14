565萬的De Beers蝴蝶鑽石項鍊玩轉換　當胸針、髮飾都行

▲模特兒佩戴De Beers Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊5,650,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

英國鑽石品牌De Beers將翩翩起舞的蝴蝶美態凝於瞬間，推出Butterfly高級珠寶系列，款式包括鑽石項鍊、耳環與戒指，當中要價5,650,000元項鍊兩側末端則垂懸著兩顆各約1克拉的梨形鑽石吊墜，項鍊交會處則有生動的鑲鑽蝴蝶墜飾，可輕鬆拆下轉換成胸針甚至是髮飾佩戴。

▲De Beers Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石項鍊可轉換成胸針佩戴。

Butterfly高級珠寶系列的蝴蝶，De Beers均採用鏤雕設計，輔以精選的美鑽盡情放閃，鑲嵌2.95克拉鑽石戒指便像是華麗的蝴蝶停駐在指間，而耳環則分別演繹蝴蝶左右邊的翅膀，末端也各垂墜單顆梨形鑽，戴上好似在耳際振翅，效果絕佳。

▲De Beers Butterfly 18K白金高級珠寶鑽石戒指（左起）1,185,000元，耳環1,335,000元，以及從項鍊拆下的胸針。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）從1920年代起捕捉大自然與動植物的美態，蝴蝶正是重要的主角之一，款式從適合日常穿搭的Lucky Alhambra系列、華麗的雙蝶造型Two Butterfly系列，以及數量稀少的藝術品等級的日本漆繪蝴蝶胸針均備。

▲梵克雅寶Two Butterfly指間戒（左）835,000元，Flying Butterfly鑽戒1,290,000元。

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