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MET Gala／「跳水王子」毛線從東奧織到紅毯了！網笑翻：打趴所有女星

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▲▼英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）在本次東京奧運勇奪跳水金牌，私底下卻十分喜歡編織「打毛線」。（圖／路透）

▲東奧爆紅「愛打毛線」的跳水王子湯姆戴利。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

在東京奧運觀眾席打毛線爆紅的英國金牌跳水王子湯姆戴利（Tom Daley），今（14日）破天荒受邀出席「時尚奧斯卡」MET Gala，他以一套MOSCHINO 訂製西裝帥氣登場，當然全球網友期待的毛線部分也沒缺席，果然在形象照中完美出場，讓粉絲笑瘋：「從奧運織到MET Gala」、「打趴所有名人」。

▲MET Gala 。（圖／AP）

▲MET Gala 。（圖／AP）

▲跳水王子湯姆戴利登上時尚奧斯卡MET Gala紅毯。（圖／AP）

一年一度的「時尚奧斯卡」MET Gala有眾多藝人與名人參與， 跳水王子湯姆戴利稍早也高調登上紅毯，他身穿MOSCHINO 訂製西裝，與品牌創意總監Jeremy Scott、俄羅斯超模Irina Shayk等人並列，受歡迎程度不亞於明星。這回運用簡潔的黑色套裝勾勒緊實身材，搭配深V領口與緞面翻領設計豐富層次感，加上腰間的孔狀鞋帶裝飾，造型非常養眼。當然毛線也沒缺席，早在形象照拍攝時，湯姆戴利就編織毛線並對著鏡頭微笑，模樣又圈粉許多網友。

先前湯姆戴利（Tom Daley）出席東京奧運時，因在觀眾席內低調織毛衣，沒想到逗趣畫面瘋傳全網，他還順便摘了金牌光榮回國，被封為是時間管理大師。湯姆戴利爆紅後，毛線作品IG帳號粉絲數一路從30萬暴增至到破百萬，他甚至還身穿比賽期間編織的毛衣成品，一舉登上時尚雜誌封面，如今從運動跨足時尚成為最大贏家。

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關鍵字：

MET Gala, 東奧, 跳水王子, 毛線, 湯姆戴利, Tom Daley

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