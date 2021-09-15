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「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲最愛搞失蹤星座Top 3 揭曉 。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

談戀愛時最討厭要聯絡時找不到對方，不然就是聊著聊著突然人間蒸發，隔了很久才回，卻裝作什麼事情也沒發生，讓人感到不愉快。此次就揭曉「最愛搞失蹤星座Top 3 」，第一名就連說分手也很愛拖延，一定要格外小心。

Top 3 雙子座

雙子座本身就是情緒多變的星座，很常突然聊得正開心，下一秒卻消失了，而且回來後情緒也變了，問他發生什麼事情卻憋著不願意說，分明就是心裡有鬼，雙子甚至很愛欲情故縱，只要對方死心塌地，就認為可以慢慢消耗彼此的感情，直到對方不願意等了，雙子才驚覺事情不對，很常錯過對方的真心。

▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 水瓶座

水瓶座絕對是搞失蹤的黑名單之一，他們並不喜歡自己的時間被對方掌控，甚至很討厭被約束，越被要求做什麼就越不做，覺得對方沒意思時就會隱藏起來，沒有什麼能讓水瓶立刻出現，他們往往以自己為大局考量，會讓另一半覺得很沒存在感，因此有想要分手的念頭。

Top 1 摩羯座

摩羯座人間蒸發的程度，就算連說分手也要拖延，會讓另一半感受到極其冷淡自動放手，而且摩羯也絕對沒有所謂的甜言蜜語，在他們眼裡秒回是留給閒人的，摩羯要麼打開手機一次回朋友和戀人，要麼直接蒸發，絕對一視同仁，沒有什麼中間值。

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關鍵字：

星座, 運勢, 水瓶座, 摩羯座, 雙子座, 愛情, 情侶

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