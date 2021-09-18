《薩滿》女主角納利亞私服超反差！格紋中空裝超甜、開衩黑裙辣暈

記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@yadarilya

近期討論度超高的驚悚泰國鬼片《薩滿》，恐怖到不行的劇情與超強後勁，讓電影上映至今依舊火熱，堪稱是2021年最恐怖鬼片，飾演女主角「敏」的納利亞（Narilya）在電影中毛骨悚然的演技與詭異表情，也成為話題焦點，年僅20歲的她，私下甜美模樣意外與劇中形成反差，精緻五官加上高䠷身材，又仙又辣的造型，完全是時下女孩們的穿搭範本！

年僅20歲的泰國新人演員Narilya，在IG上仙氣爆棚的超美模樣，與電影中瘋魔女主角「敏」的反差形象，讓她電影一上線就瞬間成為話題！她因劇情需要減重，讓原先就是模特兒出身的窈窕身材更加纖瘦，私下超懂穿的她，甜中帶辣的風格，時而俏皮可愛、時而慵懶惹火，以下就一起來從她的IG學穿搭吧！

中空格紋穿搭

▲Narilya運用甜甜的格紋穿搭讓好感度倍增。

甜甜的格紋印花容易讓人好感度倍增，Narilya以同色系千鳥格紋背心與小外套搭配淺色牛仔，並巧妙運用短版上衣小露腰身耍辣，增添造型層次，拉出整體比例，最後運用可愛的香奈兒小包點綴出夏日率性感，成套的套裝搭配，不用思考就能直接穿出門，完全是懶女孩們必備，針織材質也是時下十分流行的款式，不論是出門工作還是下班約會都很適合。

甜美少女系

▲Narilya擅長用碎花元素打造出清爽的仙氣穿搭。

Narilya也十分擅長運用碎花元素打造出清爽的仙氣穿搭，一件式的花朵洋裝加上小白鞋，隨意將頭髮梳成低馬尾或公主頭，簡單就能打造出甜而不膩的氣息。誰說碎花只能穿出甜美風格？像Narilya以素面的酪梨綠背心搭上牛仔褲，肩上Oversize的花朵帆布包，直接成為搶眼亮點，整體造型遊走在率性與清新之間。



黑色系辣妹風

▲就算是惹火的辣妹風格，Narilya也很能駕馭。

可鹽可甜的Narilya除了符合她清純氣息的甜甜穿搭，惹火的辣妹風格也很能駕馭，只見她穿上休閒的黑色小洋裝，細肩帶與直筒裙擺設計，襯托得她更顯纖瘦，腳踩帆布餅乾鞋混搭，暨慵懶又性感，另外，Narilya也選穿貼身材質洋裝，凸顯出她凹凸有致身材，裙擺側邊的開衩設計不只能拉長比例，走動間若隱若現露出的腿部肌膚，透出少女的小心機。

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