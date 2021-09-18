LIFE・經典／像精品旅館一般的「伸縮迷你屋」　連最挑剔的人都能說服

▲The Brook迷你屋。（圖／翻攝small not tiny官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

之前我們曾經介紹過可以平裝打包的登山小屋Skyli，然而還有另一個概念也讓人耳目一新，它是一棟僅有8.7坪空間的迷你屋The Brook，最獨特的設計是可以「伸縮」，加上毫不浪費一寸空間的優秀設計，讓居住在其中的人彷彿置身在豪華的精品旅館，一點都不覺得局促，即便是最挑剔的人都能享受那氛圍。

也許很多人難以聯想到，運輸其實是佔製造業污染很大的元素之一，道路的擴展與建材來回的搬運，讓建築師也想簡化這個流程，不但能節省成本，也對於環境更好，The Brook的伸縮元素並非是架構在類似很炫的旅行拖車、按一個鈕可以擴大客廳空間的概念上，而是把重點放在房屋運送 - 將房子在運輸時縮小到卡車、拖車可載運的尺寸，並在目的地上有效開展起來。

只要房子的基座一就定位，其房屋框架就能往上開展起來，給室內一個挑高的天花板，也解決了迷你屋可能造成的壓迫感，而細膩的內裝則會讓居住者相當舒適，彷彿住在高級飯店的小木屋中，很多細部的設計都有多種用途，連進入屋內前的踏腳石都能過濾鞋底的砂石。

木質內裝呈現自然樸實的質感，大塊的地底下收納，還有一個美麗的廚房，水龍頭都是精心挑選過的，廁所的拉門就是櫥櫃的門片，挑高的空間設有一個書房，坐在雙腳懸空設計的座位上能俯瞰整個空間，大片玻璃採光引入室外的風景，所居住的地方就像擁有一片大地。

而迷你屋最讓人苦惱的樓梯，The Brook也使用滑輪裝置來解決這項問題，不但可將樓梯尺寸更放大，也能避免一樓空間被佔用，廚房後方是以石材設計的衛浴，透過巧妙採光窗的設計，成為一個時髦的空間，當夜幕低垂，周邊被黑暗包圍的時候，迷你尺寸的家園也順勢成為一個溫暖的避難之處。