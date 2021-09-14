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柚子＋優酪乳會中毒？專家解答「其實有4好處」　還能養顏美容

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▲▼營養師曝柚子＋優酪乳4大好處。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲柚子是許多家庭中秋節必備美食。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

中秋節倒數中，應該不少人家中柚子、月餅都已準備好了吧！或許有些人聽說過吃柚子配優酪乳會中毒的說法，還想著這幾天不要喝優酪乳，但知名營養師高敏敏就闢謠：這只是迷思，柚子＋優酪乳不會中毒、不會消化不良，反而是順暢健康好處多，她更列舉了柚子＋優酪乳的4大優點，不僅能促進腸胃蠕動、提升免疫力，還能養出好膚質好氣色。

▲▼營養師曝柚子＋優酪乳4大好處。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.幫助排便順暢

柚子含有豐富膳食纖維，再加上優酪乳的益生菌，可以幫助腸胃蠕動、排便順暢，是很好的養腸組合。如果常有排便不順情況的人，可以試著喝一杯優酪乳搭配文旦柚子，幫你開啟順暢開關，整腸保胃。

2.養顏美容養成好肌底

柚子還含有豐富的維他命C，可以幫助膠原蛋白合成、修護肌膚屏障，養成健康好肌底；而優酪乳的好菌能增加腸胃代謝，腸道順通自然就擁有好氣色，養顏先養腸就對了。

▲▼營養師曝柚子＋優酪乳4大好處。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.促進鈣質吸收

優酪乳中富含鈣質，其中更有乳酸能幫助鈣質好吸收。高敏敏建議，可以每天喝2瓶優酪乳，補充多數人普遍缺乏的營養，維持骨骼健康。

4.鞏固免疫力

優酪乳中的乳酸也能幫助優質蛋白質更好吸收，加強乳品營養，所含好菌更能協助維持腸胃菌相平衡，也能讓身體保護力因此提升，再加上柚子富含的維他命C，相輔相成讓身體屏障更完整，抵抗病原菌入侵。

▲▼營養師曝柚子＋優酪乳4大好處。（圖／翻攝unsplash、pexels）

最後高敏敏也針對優酪乳和柚子分別給出小建議，首先喝200ml優酪乳約等於一份乳製品，而優酪乳建議挑選有胃腸功能改善健字號認證、菌種耐胃酸，如：A菌、B菌，才能有效定殖腸道。

而柚子、文旦的部分，建議選擇當季新鮮的，剝好果肉放進碗裡約八分滿就是一份水果的量。另外，高敏敏也提醒，柚子的纖維含量較高，如果腸胃較敏感的人要注意份量、適量攝取。

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關鍵字：

中秋節, 中秋, 柚子, 文旦, 優酪乳, 中毒, 迷思, 謠言, 營養師, 高敏敏

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