一天喝3杯最健康！「每日喝茶時間表」公開，早上原來要喝花茶

▲對的時間喝對的茶，有益健康。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

不少人喜歡喝茶，茶類含有人體需要多種營養物質，像是維生素、茶多酚，兒茶素等，適量飲用對身體好處多多，專家分享一天喝3杯茶有益健康，喝什麼茶？什麼時候喝都大有學問，一起來看看！

#早上9:00 喝一杯花茶

花茶多取材來自植物的根莖或葉花，氣味芬芳且口味豐富，更不含咖啡因，花茶多半，花茶多辦經過二次加工，適量飲用能幫助醒腦，具有提神作用，像是杭白橘、玫瑰、薰衣草和茉莉花等，都是大家常見的花茶選項。

#下午1:00 喝一杯綠茶

綠茶含維他命C，能幫助延緩老化，夏季喝也能幫助消暑解熱，更能幫助降低血脂，防止電腦輻射，清新茶香喝起來微甘順口，像是龍井、碧螺春等都是綠茶類的好選擇。

#晚上 6:00 喝一杯紅茶

紅茶能幫助腸胃消化，促進食慾，同時能幫助消水腫，茶色色含量較高，可促進血液循環，幫助降低血脂血壓。紅茶和其他茶類比起來茶類較為濃厚，略帶有一點澀味。

雖然說喝茶對健康有益，但提醒大家必須在合適時間喝茶，控制好喝茶的茶量，過量容易引起便秘，甚至會影響鐵質吸收，更有人因為喝過量導致睡不好，每個人對於咖啡因的代謝速度不同，要找出自己適合喝的份量，才不至於影響睡眠。

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