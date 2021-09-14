Hello Kitty聯名美妝快搶！歐舒丹護手霜、INTEGRATE粉底液萌度爆表

▲INTEGARATE第一波Kitty聯名美妝掀起搶購潮，近日將推出第二波聯名新品。

記者張毓容／綜合報導

Kitty粉快歡呼！近來Hello Kitty聯名美妝爆發，歐舒丹將推出台灣限定的「Hello Kitty聯名乳油木手霜家族組」，不同容量的護手霜上還有著不同造型的Kitty，趣味十足；而INTEGRATE則是將人氣「小方塊」粉底液換上超萌Kitty圖騰包裝推出組合，超可愛顏值又實用，就算不是鐵粉都忍不住想搶！

▲歐舒丹 X Hello Kitty聯名乳油木手霜家族組，優惠價NT$1,850。



歐舒丹今年週年慶太狂，除了必買臉部星三角和各種人氣熱賣髮品、身體保養，更首度與Hello Kitty聯名，以歐舒丹最知名熱賣的乳油木護手霜為主角，推出台灣限定包裝「乳油木手霜家族組」。

限量推出的「乳油木手霜家族組」內含150ml＋75ml＋30ml＋10ml*2共5條乳油木護手霜，包裝上各有不同造型的可愛Hello Kitty，且150ml及75ml滑套還可DIY變身為Hello Kitty書籤，用完還能收藏起來，最棒的是以69折優惠就能把總價值NT$2,662的Hello Kitty護手霜組帶回家。

▲INTEGRATE 柔焦輕透美肌粉底液 Hello Kitty限定組，全2色，NT$420。



INTEGRATE今年8月才推出與Hello Kitty聯名的系列彩妝，一上市就掀起搶購潮和網路熱議，繼上次的聯名粉底凍、粉餅和眼影後，10月將推出Kitty聯名第二彈限定商品「柔焦輕透美肌粉底液Hello Kitty限定組」。

內含換上超可愛Hello Kitty手繪圖騰新衣的「小方塊」柔焦輕透美肌粉底液，還附贈輕巧版長效控油美肌蜜粉餅，能打造出兼具遮瑕力及輕透感的自然透光感妝容，並透亮持妝一整天。

▲BEYOND 小飛象寶貝洗髮精增量組，清新棉香／春日花香，500ml＋500ml補充包，NT$1,100。



▲BEYOND 小飛象寶貝沐浴精增量組，清新棉香，500ml＋500ml補充包，NT$1,100。



除了Hello Kitty聯名美妝，韓國美體品牌BEYOND先前曾推出迪士尼聯名系列及小飛象寶貝洗沐系列，超可愛的瓶身設計加上大人孩童都能用，一上市就被搶購一空。近日BEYOND就再度為小飛象聯名系列推出2款限定香氣：有如被雲朵包覆般的輕柔感香氣「清新棉香」和結合清新葡萄柚香與玫瑰、芍藥等優雅花香的「春日花香」，超萌顏值加上清新香氣，讓人想全都帶走。

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