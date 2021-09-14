麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

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饒舌歌手Tommy Cash以怪異獵奇的風格為其特色，近日他於IG上發布一則貼文，照片中可以看見，知名速食店麥當勞的包裝全都變成了黑色主題，「快樂兒童餐」招牌笑臉也反轉成哭臉，這款兼具帥氣、同時又厭世到極點的「傷心套餐」，不管是外型還是口味都是成人限定，讓網友直呼：「帥炸了」、「請給我兩份傷心套餐！」

▲Tommy Cash曝光與麥當勞合作的「傷心套餐sad meal」形象照。（圖／翻攝自IG@tommycashworld）



Tommy Cash在潮流界頗具影響力，早先才與adidas Originals攜手推出史上最長的聯名球鞋；接著他還與Maison Margiela合作推出超逼真的「麵包拖鞋」⋯⋯所參與的聯名系列通通都能掀起話題。

而這次Tommy Cash竟是悄悄與速食品牌合作，貼文照片裡可以看到他化上慘白的妝容、半濕的長髮，一身黑裝並露出詭異的笑容，手上還拿著一顆黑色氣球，讓人不禁聯想到電影《牠》中的恐怖小丑。

▲「傷心套餐sad meal」的內容物也很獵奇，可說是「成人限定」。（圖／翻攝自IG@tommycashworld）

而桌上的麥當勞「傷心套餐sad meal」才是主角，除了包裝全數變成黑色外，薯條換成了整條酸黃瓜、漢堡由黑麥麵包夾鯷魚、飲料也呈現迷樣的紅色，代表歡樂的招牌微笑，更直接反過來成了哭臉，就連廣告標語「I’m lovin’ it」也被改成「I’m hatin’ it」，一旁還放了一把小短刀，不知用意為何，暗黑風格厭世到了極點，幾乎是兒童不宜的程度，卻是讓粉絲們躍躍欲試，紛紛敲碗趕快上架：「帥炸了」、「我根本不想吃但我需要它」、「快拿走我的錢我要買」、「請給我兩份傷心套餐！」

Tommy Cash也在貼文中寫道：「麥當勞和我說，如果這篇貼文得到15,000個留言，他們就會推出這款『傷心套餐』！」截至目前為止已經有超過三萬則留言，看來可能有真實推出的機會。

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