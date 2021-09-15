老是覺得累沒精神？專家曝「易疲勞9個原因」：愛吃甜食要小心

▲常常覺得疲累，可能跟飲食、生活習慣也有關。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也老是覺得很累、提不起精神？除了睡眠關係外，飲食、生活習慣也都會有所影響。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了可能導致疲累的9個原因，找出可能因素再慢慢調整，快來看看你中了幾個？

1.吃太多甜食

甜食對血糖影響很大，容易造成反應性低血糖，除了會越吃越多，也可能會因血糖波動造成疲勞。

2.睡眠不足



蕭瑋霖表示這個原因聽起來很像廢話，但其實卻是最常見的原因，建議一定要盡量睡滿7小時。

3.熱量攝取不足



很多人為了減肥、維持身材，都不吃東西或吃太少，導致熱量攝取不足，造成身體疲勞，建議至少要吃到基礎代謝率。

4.久坐少運動



最近因疫情關係，原本有在運動的人待在家，運動習慣都沒了，變成坐式生活，很有可能會出現慢性疲勞綜合症(chronic fatigue syndrome)，反而會越來越累，至少記得每隔一段時間站起來活動一下筋骨。

5.水分攝取不足



體內水分若不夠，即使只是輕微脫水症狀，也會提高身體疲勞程度，並使注意力、集中力下降。

6.過度依賴咖啡



咖啡或能量飲雖然有效，但都是短時間的效用，容易反彈疲勞，有研究發現，短時間內提高警覺性，但在隔日會產生嗜睡症狀。

7.蛋白質攝取不足



蛋白質可提高代謝率，有研究發現提高蛋白質攝取，除了對運動員外，對學生族群也可以延緩疲勞。

8.生活壓力



過度壓力會影響生活品質，除了適當紓解壓力，調整生活作息、睡得好，適當補充營養素等也能有所幫助。

9.疾病引起



若生活作息及飲食都正常，卻還是一直感到疲勞，建議可至醫院找醫師諮詢，也許是疾病所引起的。

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