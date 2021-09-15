《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

▲《海岸村恰恰恰》內容歡笑療癒，又充滿人生哲理。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

韓劇《海岸村恰恰恰》熱播，溫馨小品讓收視率直線上升，內容描述傲嬌首爾牙醫與臨海小村莊洪班長相遇相知的療癒故事，劇中不只有愛情線，細膩刻畫海邊城鎮小民生活日常，更有不少金句觸動人心，讓人細細品味。

#人生不是帶入公式，不像微積分算一算就能出來，也沒有正確答案。人生是與生俱來的課題，就看我們如何解而已。

#每個人的一生中，都有後悔的時刻，但無論如何我們都無法使時光倒流。

#你可以隨意批評他人的人生，卻不喜歡被人評價嗎？

#人生並沒有那麼公平，有些人一輩子走在崎嶇不平的砂石路上，有些人拚了命的跑，最後卻遇上斷崖。



#我們或在一個群居的社會，討厭跟其他人相處怎麼過日子？



#看人不要太片面，那都是偏見。



#人都會犯錯，也都會說別人的閒話，所以你不用逃避，事情都已經發生了，那就道歉吧！

#天下沒有不散的宴席，但每一次的分離，也都是為了下一次的重逢。



#人生怎麼可能永遠無風無雨，大雨撐傘也沒有用，倒不如張開雙手接受它。



#這世界除了金錢和成就之外，還有很多值得追求的東西，像是幸福、自我實現、世界和平，還有愛。

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