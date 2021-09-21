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CHANEL迷你口紅盒可愛炸裂！附鏡子好實用　加碼特搜HERMES、LV唇膏包

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▲搶先開箱香奈兒超Q皮穿鏈口紅包。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁／綜合報導

時尚圈掀起的「小廢包」風潮依舊讓人難以招架，隨著高漲不下的人氣，包包的「功能性」已經不再是重點，尺寸越迷你越深得女孩們的心，比起裝東西、裝「可愛」才最重要！精品品牌也針對女孩們日常補妝必備的口紅，推出專屬小包，派對時背在身上一點都不累贅，還能順勢點綴造型，以下就一起來盤點CHANEL（香奈兒）、HERMES（愛馬仕）、LV等各大精品的超Q口紅迷你包！

CHANEL

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲CHANEL口紅盒鍊帶包，迷你模樣超級Q。（圖 / 記者王蓁蓁攝、品牌提供）

CHANEL（香奈兒）秋冬推出的粉餅盒造型小包，一曝光就立馬成為焦點，而系列口紅盒鍊帶包也同樣吸睛，圓筒輪廓加上經典的皮串鍊設計，可以直接掛上脖子如同項鍊一般，推開中央的「雙C」 Logo，就能直接放置口紅、唇膏，而且內附鏡子，讓女孩在派對時可以隨時補妝、保持美美狀態。系列也打造出多款配色，奢華水鑽適合追求華麗風格的女孩，想低調也有漆光亮面材質可供選擇。

HERMES

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）▲HERMES2021秋冬推出多款口紅收納袋。（圖 / 品牌提供）

HERMES（愛馬仕）由口紅作為起頭正式跨足美妝界後，隨即在2021秋冬時裝系列，推出優雅的口紅收納袋，以精湛的皮革工藝展現一如往常的極簡低奢風格，不過最令人驚豔的，還是多功能的「三合一」小包，不但能放置手機、AirPods、口紅，甚至另外間隔出卡片夾層，集結現代人出門必備小物收納功能於一身，成功讓小包一點都不「廢」，皮革背帶不論是肩背還是掛在中央都時髦。

BALENCIAGA

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲BALENCIAGA小牛皮口紅收納盒，NT$9,600。（圖 / 翻攝品牌官網）

BALENCIAGA（巴黎世家）則是以掛勾設計搭配口紅收納包，黑色的小牛皮革綴上品牌簡潔的Logo字樣，率性風格適合有個性的女孩，翻開磁扣，內部的小方鏡不怕補口紅時畫歪，只見鏡子上方同樣刻有品牌標誌，可見即使是小包，細節照樣不馬虎，掛在包包或是褲頭上，都能輕鬆增添造型風格。
 

CELINE

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）▲CELINE口紅收納迷你包以金色鏈帶作搭配質感爆棚。（圖 / 翻攝品牌官網）

CELINE Triomphe凱旋門印花系列一直都是品牌的明星款式，口紅收納迷你包的出現，不用說，肯定再度迎來瘋搶，老花帆布加上奢金燙印Logo，復古又優雅，以金色鍊帶搭配，質感爆棚，同樣貼心附有小鏡子，品牌也另外推出亮面的棕色鱷魚皮革，奢華氣息又再更上一層樓。

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網）

▲暗色系皮革小包讓中央金色CELINE標誌更顯搶眼。（圖 / 翻攝品牌官網）

喜好低調的女孩們也不要失望，可以收納口紅的小包還有全黑皮革可作選擇，就連背帶也是以皮革打造，暗色系配色讓中央金色CELINE標誌更顯搶眼，此款式雖然沒有鏡子，低奢模樣照樣令人超級心動。

LOUIS VUITTON

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲Monogram老花帆布唇膏盒，NT$48,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲口紅包盤點 。（圖／翻攝品牌官網、品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲珍稀鱷魚皮革唇膏盒，NT$129,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

LOUIS VUITTON（路易威登）注入品牌最引以為傲的旅遊基因，挪用行李箱工藝打造小巧的口紅迷你包，像是中央的鎖扣就是延伸其經典設計，Monogram老花帆布款式有金、銀兩款金屬配飾，此外，珍稀鱷魚皮革則有黑色、淺綠、酒紅、祖母綠等配色，搭配金鏈帶一上身散發的奢華氛圍令人難以忽視。

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關鍵字：

口紅包, 迷你包, 小廢包, 盤點, CHANEL, HERMES, 愛馬仕, LV, BALENCIAGA, 巴黎世家, CELINE

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