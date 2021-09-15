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G-SHOCK金屬錶現東京暮色　藍灰紫色調美極了

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▲▼G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK日暮東京GMW-B5000PB腕錶20,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日系腕錶品牌對於故鄉特色、傳統文化總有深刻感情，CASIO旗下G-SHOCK這回以日落時分、華燈初上的東京為主題，在全金屬GMW-B5000系列錶款GMW-B5000PB腕錶上呈現迷人暮色，由離子IP鍍膜處理的交錯藍紫灰色調錶殼與錶帶，搭配面盤上橘色與水藍色調細節設計，將東京燈光閃爍的繁華景致濃縮於其中。

▲▼G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK採用紫色與藍灰交錯組合出GMW-B5000PB腕錶的錶帶。

G-SHOCK日暮東京GMW-B5000PB腕錶不僅外觀出色，功能也維持一貫的耐用強悍，搭載BLUETOOTH®藍牙連線功能與世界六局標準電波自動校正時間，在世界各地輕鬆掌握正確時間，同時具世界時間、鬧鈴、碼錶與倒數計時等功能。

▲▼G-SHOCK,Seiko 。（圖／公關照）

 

▲Seiko Lukia靈感源自東京銀座的機械女錶SPB137J1，42,000元。（圖／Seiko提供）

Seiko女錶Lukia則以東京熱鬧的銀座為靈感，設計一系列凸顯銀座之美的錶款，當中「瑠璃色」的深藍錶款，正代表銀座的夜空，面盤點綴8顆美鑽閃閃發亮，為神秘夜晚增添亮點，裝載機械機芯，內外兼具。

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關鍵字：

G-SHOCK, Seiko, Lukia

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