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寶璣全台僅1只的女錶曝光　美鑽灑落機芯閃爆

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▲寶璣發表運用雪花鑲嵌技法的Tradition 7035仕女鑽錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶璣（Breguet）從懷錶發想的Tradition系列，於面盤呈現機芯結構的設計蔚為經典，最新力作為盡情展現寶石鑲嵌技術的Tradition 7035仕女鑽錶，採用雪花鑲嵌讓大小不一的美鑽油如雪花灑落在面盤、夾板和錶橋之上，閃耀極致光芒，逆跳秒鐘顯示則裝飾漸層紅寶石和粉紅色藍寶石，呼應錶冠上的紅寶石，同時搭配相同色系的鱷魚皮革錶帶展現女人味。

▲▼Breguet,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲寶璣限量88只、台灣僅有1只的Tradition 7035仕女鑽錶，2,576,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

不僅鑽石、彩色寶石搶眼，寶璣Tradition機芯的齒輪、「pare-chute」降落傘式避震器裝置和擺輪等零件布局就是一幅美景，發條盒上也經過玫瑰機刻雕花裝飾，與底蓋可見的玫瑰花形圖案自動盤，都展現對女錶裝飾的講究，全球限量88只，台灣僅有1只，是限量88號的錶款。

▲▼Breguet,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲寶璣Tradition 7035仕女鑽錶從底蓋可見玫瑰花形圖案的金屬自動盤。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）則發表華麗運動風的機械女錶，推出風格活潑的海洋Ocean雙逆跳功能腕錶，不僅是逆跳星期和逆跳小秒針的運行充滿動感，珍珠母貝面盤上的各功能盤與錶圈，各鑲嵌黃色剛玉或橘色錳鋁榴石，為錶款增添鮮活明亮色彩，搭配鑲嵌鑽石錶耳，讓人難以忽視，兩款寶石設計各限量20只。

▲▼Breguet,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓鑲嵌橘色錳鋁榴石（左）、黃色剛玉的Ocean系列雙逆跳功能36毫米自動腕錶，各約1,790,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）
 

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關鍵字：

寶璣, Breguet, 海瑞溫斯頓, Harry Winston

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