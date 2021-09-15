萬寶龍聯手輪胎大廠倍耐力　9萬雕紋黑橡膠筆耍酷

▲萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款1872。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）創始時期以橡膠為製作書寫工具的主要材質，推出「紅與黑」（Rouge et Noir）鋼筆成經典作之一，近日攜手同樣以生產橡膠產品起家的義大利輪胎大廠倍耐力（Pirelli），創作大師傑作工匠系列倍耐力限量款1872鋼筆與鋼珠筆，筆身與筆蓋均以黑色橡膠製作，取倍耐力創立的年份各限量1872支。

▲萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款1872鋼筆，90,300元。

細看萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款1872的筆蓋與筆身上，鐫刻特別的圖案，靈感源自1966年倍耐力品牌標誌的經典圖案元素，筆身上方則有紅色環圈為筆具增添活潑氣息，當中鋼筆筆間鐫刻了代表倍耐力的「P」字母並裝飾轉動輪胎圖案，中央則是萬寶龍六角白星，彰顯雙方的情誼。

▲萬寶龍大師傑作工匠系列倍耐力限量款1872鋼珠筆，86,700元。

倍耐力也與瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）合作多年，屢屢推出充滿飆速感的拉風錶款，新款鈦金屬材質Excalibur Spider Pirelli王者系列倍耐力腕錶，即搭配內嵌經過認證的冠軍賽車輪胎橡膠的錶帶，透過創新的鎖定技術，還能輕鬆更換錶帶、錶冠和錶圈，變化出個人化錶款。

▲Roger Dubuis Excalibur Spider Pirelli王者系列黑色DLC鈦合金鏤空自動上鍊腕錶，2,347,000元。（圖／Roger Dubuis提供）



►球王喬科維奇成精品寵兒 聯手萬寶龍推環保包助兒童

►AP縮寫點綴皇家橡樹離岸型新錶 藍、綠款更活潑

