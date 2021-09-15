fb ig video ETtoday search mobile

Rosé度假的「神秘豪華飯店」被起底　一晚價格公開，貴到沒人住

>

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、小紅書@毒毒bz

韓女團BLACKPINK成員Rosé的一舉一動都受到關注，近日Rosé在IG上PO出了一系列度假美照，除了美貌吸睛之外，她所在的地點更引發網友好奇，發現原來是在韓國仁川機場附近的超高級綜合度假村，內部設施豐富、裝潢華麗，價格還貴到一般人住不起。

▲Rose住的飯店。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

Rosé去的飯店叫做Paradise City（百樂達斯城），是韓國仁川機場附近的豪華綜合渡假村，裡面包含露天泳池、賭場、免稅店、遊樂場館等眾多設施。先前很紅的韓劇《德魯納酒店》就曾在這裡取景，BIGBANG成員太陽與閔孝琳的婚禮派對也辦在這。照片中Rosé身穿綠色平口小洋裝，坐在泳池邊露出修長美腿，也在擺滿了氣球、娃娃等迎賓禮的豪華客廳中拍照，看起來愜意自在。

另一組照片Rosé則身穿細肩帶碎花洋裝自拍，並與具設計感的家具、畫作一起合照，還有綁著雙麻花辮的可愛造型，在葉子牆前面拍照。

Paradise City房型眾多，其中最昂貴的是「豪華泳池別墅」，據說入住會有私人管家陪同，並從專屬入口進出，除了別墅客人，其他人都不知道確切的位置與資訊，非常神秘，一晚更要價約2200萬韓元（約台幣51萬）。因為太貴所以別墅常常都是空的，大多是酒店經營者自住，或是受到邀請的客人使用。

另外，北京的環球影城即將正式開幕，內部的飯店也引發話題，有網友就搶先入住環球大酒店的「功夫熊貓主題套房」，裡面的裝潢土到被吐槽，房間天花板掛著紅燈籠，床鋪上也有奇怪的紅色遮罩，牆壁上有山水圖案和《功夫熊貓》掛畫，雖然充滿濃濃中國風，但昏暗的光卻散發一股陰森氛圍，讓人有點害怕。

▲Rose住的飯店。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

▲Rose住的飯店。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

▲Rose住的飯店。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

►總統套房開箱！涵碧樓84坪室內＋17坪露台　看見超狂日月潭美景

►麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

關鍵字：

BLACKPINK, Rosé, 度假, 飯店, 仁川機場, Paradise City, 百樂達斯城

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費　全家度假爽泡湯 換iPhone 13先等等！6個習慣「手機變短命」架車上、從不關機竟都中 林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶 85度C限時7小時冰拿鐵「第二杯20元」　路易莎推特價優惠 12星座不能被碰觸的底線　天蠍最恨被背叛、處女不能弄髒他們的東西 MET Gala／「跳水王子」毛線從東奧織到紅毯了！網笑翻：打趴所有女星 Hello Kitty聯名美妝快搶！歐舒丹護手霜、INTEGRATE粉底液萌度爆表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面