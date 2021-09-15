Rosé度假的「神秘豪華飯店」被起底　一晚價格公開，貴到沒人住

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、小紅書@毒毒bz

韓女團BLACKPINK成員Rosé的一舉一動都受到關注，近日Rosé在IG上PO出了一系列度假美照，除了美貌吸睛之外，她所在的地點更引發網友好奇，發現原來是在韓國仁川機場附近的超高級綜合度假村，內部設施豐富、裝潢華麗，價格還貴到一般人住不起。

Rosé去的飯店叫做Paradise City（百樂達斯城），是韓國仁川機場附近的豪華綜合渡假村，裡面包含露天泳池、賭場、免稅店、遊樂場館等眾多設施。先前很紅的韓劇《德魯納酒店》就曾在這裡取景，BIGBANG成員太陽與閔孝琳的婚禮派對也辦在這。照片中Rosé身穿綠色平口小洋裝，坐在泳池邊露出修長美腿，也在擺滿了氣球、娃娃等迎賓禮的豪華客廳中拍照，看起來愜意自在。

另一組照片Rosé則身穿細肩帶碎花洋裝自拍，並與具設計感的家具、畫作一起合照，還有綁著雙麻花辮的可愛造型，在葉子牆前面拍照。

Paradise City房型眾多，其中最昂貴的是「豪華泳池別墅」，據說入住會有私人管家陪同，並從專屬入口進出，除了別墅客人，其他人都不知道確切的位置與資訊，非常神秘，一晚更要價約2200萬韓元（約台幣51萬）。因為太貴所以別墅常常都是空的，大多是酒店經營者自住，或是受到邀請的客人使用。

另外，北京的環球影城即將正式開幕，內部的飯店也引發話題，有網友就搶先入住環球大酒店的「功夫熊貓主題套房」，裡面的裝潢土到被吐槽，房間天花板掛著紅燈籠，床鋪上也有奇怪的紅色遮罩，牆壁上有山水圖案和《功夫熊貓》掛畫，雖然充滿濃濃中國風，但昏暗的光卻散發一股陰森氛圍，讓人有點害怕。

►總統套房開箱！涵碧樓84坪室內＋17坪露台 看見超狂日月潭美景

►麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉 成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸