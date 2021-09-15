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紐約時裝周／超模齊聚MK秀太養眼！COACH復古風致敬首任設計師

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記者王則絲／綜合報導

疫情肆虐下，精品品牌不得不捨棄的實體時裝秀，終於在本季回歸了！日前紐約時裝周期間，許多品牌都選擇以實體時裝秀呈現，像MICHAEL KORS便大舉匯聚一線超模們在戶外走秀，打造一場養眼大秀；TORY BURCH、COACH則是大走復古路線，致敬過去的創意先驅，此外，COACH除舉辦實體秀，也同時以復古TV Show的形式錄製節目，藝人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、木村光希都參與演出。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲MICHAEL KORS 2022春夏時裝秀。（圖／翻攝自IG）

MICHAEL KORS 2022春夏時裝秀以「都會羅曼史」為主題，匯聚許多一線超模包括Kendall Jenner、Precious Lee、Natasha Poly、Irina Shayk⋯⋯以及回歸秀場的準媽咪Gigi Hadid，在曼哈頓中央公園走秀，設計師Michael先生以「愛」作為核心概念，打造一系列強調女性線條、柔美氣質的浪漫服裝，更不乏許多性感的設計，讓整場秀都非常養眼。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲MICHAEL KORS 2022春夏時裝秀。（圖／翻攝自IG）

MK本季設計包括剪裁流暢的開襟夾克和大衣、修身長褲，營造中性酷辣感，女性化的裁剪風格的各式裙裝，善用抽褶、英格蘭刺繡、蕾絲等多種工藝與材質，增加精緻、浪漫的效果。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲TORY BURCH 2022春夏系列。（圖／翻攝自IG）

TORY BURCH 2022春夏系列靈感來自1940年代的設計師Claire McCardell，囊括了許多在當時備受爭議的前衛設計，運用了鮮明對比的顏色與材質，透過圍裹式綁帶、寬腰帶或是針織馬甲腰封勾勒腰部曲線，並清楚劃分上、下身分層，其他例如雙車縫線、誇張口袋、鉤眼扣等細節，則是體現McCardell的標誌性工作服設計。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲TORY BURCH 2022春夏系列。（圖／品牌提供）

配件部分出現了新面孔「Lampshade燈罩包」，為2022春夏全新水桶包型，靈感來自1950年代的燈罩帽；手提包和Hobo包使用棕櫚葉編織和對比色車縫線皮革製成。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲COACH 2022春季系列。（圖／品牌提供）

COACH 2022春季系列宣告重返紐約時裝周，也同樣回歸走秀形式發表，並同時推出線上特別節目「Coach TV:Public Access」，延續自前幾季的復古電視節目主題。創意總監Stuart Vevers於本季向品牌首任設計總監Bonnie Cashin致敬，也就是設計出經典轉扣元素的創意先驅，Vevers歌頌Bonnie Cashin繽紛多彩、樂觀活潑的精神，以美式經典的觀點重新詮釋，透過當代視角顛覆傳統風格。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲COACH 2022春季系列。（圖／翻攝自IG）

COACH春季焦點手袋為全新升級的經典Cashin Carry托特包，以環保皮革和再造棒球手套鞣製皮格打造而成，另外，還有升級再造丹寧服飾系列、重新設計演繹的復古Bonnie Cashin外套。

▲紐約時裝周。（圖／翻攝自IG）

▲COACH 2022春季新手袋。（圖／翻攝自IG）

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紐約時裝周, 時裝周, MICHAEL KORS, MK, 2022SS, 春夏, TORY BURCH, COACH

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