換iPhone 13先等等！6個習慣「手機變短命」架車上、從不關機竟都中





▲使用iPhone的致命壞習慣曝光 。（圖／翻攝自unsplash）

編輯 ／Ann

美國蘋果公司剛發表iPhone 13系列機型，台灣時間將於24日發售，姑且不論是否換新機，外媒日前整理出多個「使用iPhone的致命壞習慣」，竟然連錯誤待機與充電都會損耗手機的使用壽命，快一起看看你中了幾項。

1. 允許所有應用程式使用定位服務

「定位服務」可讓Apple和第三方的App與網站收集並使用基於iPhone或Apple Watch目前位置的資訊，以便提供多種基於位置的服務。許多人會在使用APP時一律勾選使用定位服務，但其實長期開啟會損耗電池壽命，建議根據需求再去添加會比較好。

2.把手機架在車上

許多人開車或是騎車時都習慣將手機固定在車子前方，才能便利看導航，近期該行為就被蘋果官方否定了，原因是劇烈搖晃會使iPhone相機的 OIS 防手震系統遭到損害，其中受影響的機型包括了 iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus 之後的款式，若非架在前方不可，建議使用避震裝置固定。

3. 全沒電才充電



很多人都認為完全沒電之後充電對於手機比較好，其實大錯特錯，原因是現今的智慧型手機都是採用「鋰電池」，鋰電池完全沒有過度充電這回事，反而是消耗完才充電會降低電池壽命，所以大家還是在手機快沒電時就要盡快連接充電線。

4.從不關機

想想使用iPhone之後有多久沒有關機了，雖然iPhone不需要天天關機，如果想要省電可開啟飛行模式，不過真正有利於電池的操作是，至少每一週關機重啟手機一次，養成這個固定習慣，才可以達到良好的蓄電功能。

5. 充電時帶著手機殼

iPhone充電其實是一門學問，許多人應該有過到了極度寒冷的地方，手機自動重開的經驗，因為iPhone裝置其實有最佳使用溫度範圍，約16℃至22℃之間。而充電原本就屬於產生熱量的過程，帶著手機殼會影響到散熱，建議充電前就先拿下來。

6.從來不清潔手機

適當清潔手機可降低灰塵影響使用感受，且清潔時不應該拿酒精直接擦，容易減少螢幕壽命，可拿牙籤輕輕將下方的充電孔稍微剔除一下灰塵即可。

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