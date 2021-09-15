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Rosé撞衫意外二連敗輸了楊冪與「最性感女星」！　網認：氣場有落差

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Rosé日前現身時尚奧斯卡MET Gala紅毯，創下首位登上該殿堂的韓星，她以SAINT LAURENT品牌大使之姿穿著緊身綁帶蝴蝶結裙裝大秀傲人長腿，但被網友發現大陸女星楊冪與性感女星「蜘蛛女」千黛亞Zendaya早已經搶穿一步。

Rosé受邀與SAINT LAURENT創意總監Anthony Vaccarello一同步上MET Gala，她以2021秋冬系列黑色緊身背心裙裝展現窈窕身材，胸前巨大的蝴蝶結設計增添服裝力度，一雙女團級美腿加持狂殺底片，但仍被外界認為該服裝放在「比怪比特色」的MET Gala上有些單薄，且妝髪停留在舞台妝，相較預期沒有太大突破。

▲▼ 楊冪 。（圖／翻攝自微博）

▲ 楊冪 。（圖／翻攝自微博）

此外，楊冪與「蜘蛛女」千黛亞早在拍攝雜誌時就已經穿著過該款式，楊冪放送一雙勾魂美腿，身材比例十分姣好，而千黛亞狂野風格與氣場，成功將裙裝抽離小女人風格，並大膽展現肢體線條與鏤空細節下若隱若現的美胸，雖說尺度對千黛亞來說是小菜一碟，但她的高傲氣場更不可小覷。

▲▼Met Gala－怪奇比莉（Billie Elish）、金卡戴珊、蕾哈娜、ROSE、小賈斯汀、海莉比伯。（圖／達志影像／美聯社）

▲rose、zendaya 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé是YSL首位全球品牌大使。（圖／達志影像／美聯社）

然而Rosé在MET Gala發生撞衫事故，網友認為以她品牌大使的身份，量身打造一套高級訂製服也不為過，有人更直言千黛亞與楊冪兩人演繹的確更勝一籌，「放在一起Rosé氣場被比下去」、「更愛千黛亞的狂野美」，也有粉絲力挺Rosé表示：「能來MET Gala就是榮譽」、「人間YSL」。

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關鍵字：

BLACKPINK, Rosé, MET Gala, 千黛亞, Zendaya

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