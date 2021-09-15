Apple Watch 7愛馬仕款來了！花紋超有質感　鏈條錶帶靈感是它

編輯／Emily

蘋果秋季發表會中全新的Apple Watch series 7登場，自2015年起與蘋果合作的Hermès（愛馬仕），也推出了第7代Apple Watch Hermès系列。其中最受矚目的是以狗狗項圈為靈感，設計成一圈一圈的皮革錶帶，還有以鮮明色彩組合出鏈節花紋的款式。

▲Apple Watch Hermès第7代有多款特色錶帶。（圖／品牌提供，以下同）



第7代Apple Watch Hermès系列中，Gourmette錶帶非常有特色，靈感來自愛馬仕於1930年代推出的狗項圈鏈條。以Barénia小牛皮製成，未經縫合的皮革邊緣，內外都有拋光處理，做成由小而大、環環相扣的鏈節。

▲ Gourmette錶帶以柔軟的棕色皮革，流暢地編織出環環相連的美感。



Circuit H圖紋系列讓經典設計躍上手腕，Swift小牛皮錶帶上面印有鮮明的重疊錨鏈圖形，靈感是來自愛馬仕的Chaîne d'ancre手鍊，有三種色彩組合，分別是餅乾色配電光藍、愛馬仕紅配黑以及黑配電光藍。

▲Circuit H皮革錶帶以三款色彩展現出鏈節花紋主題。



Attelage系列與Jumping圖紋印花系列則分別推出新色，Attelage系列錶帶多了愛馬仕紅、亞麻藍。橘色和萊姆黃則為以H Vibration印花編織而成的Jumping系列注入新的活力。第7代 Apple Watch Hermès 系列晚秋時節將於台灣指定的門市販售。

▲Attelage系列多了愛馬仕紅、亞麻藍兩款新色。



▲Jumping 圖紋印花系列多了橘色和萊姆黃兩款新色。



除了錶帶，還有能幫你找回遺失物的救星AirTag，有推出長方形、圓形兩款行李吊牌，以及小巧的皮包掛飾和鑰匙圈，顏色有棕色、亞麻藍、愛馬仕紅、金黃可以選擇。

▲Apple AirTag Hermès有推出多種造型和顏色。



另外，Apple Watch series 7也與Nike合作，推出全新的彈跳錶面，能互動回應你的動作，帶來動態美感，並能搭配Nike Run Club這款APP，記錄你的跑步歷程。同時也推出多款運動型錶環，全新的圖案設計與鮮豔色彩，讓你有更多選擇，戴著跑步心情也跟著愉悅。

▲Apple Watch Nike推出全新彈跳錶面 。（圖／翻攝自apple.com，以下同）



▲ Apple Watch上的Nike Run Club可以當作你的跑步日誌。



▲Apple Watch Nike推出多款運動型錶環。

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