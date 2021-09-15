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秒殺神物「星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列」　9／23開賣15款單品大公開

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▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲星巴克ＸAlice + Olivia最新聯名系列再次回歸開賣。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今年秋天帶來與Alice + Olivia再次合作的聯名系列，可說是振奮所有人的精神啊！在2018年年首度推出聯名系列時，還引發一陣搶購風潮，買到的水水們全刷一輪Facebook與IG照片，如今再次回歸，好好記下開賣日期就在9／23，共15單品快快鎖定佈局！

▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）雙層馬克杯售價850元；（右）馬克杯售價500元。

設計師Stacey Bendet於2002年成立Alice + Olivia紐約時裝配件品牌，明年將邁入品牌20週年，其洋溢紐約上城氣息的摩登風格，擄獲不少名媛千金喜愛，簡單俐落的剪裁，搭配明豔繁複的色彩，也成為招牌特色，星巴克2018年首度在台推出聯名，立刻引發粉絲狂買收藏。

▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）TOGO不鏽鋼杯售價1,200元；（右）馬克杯售價500元。

今年星巴克再度推出Alice + Olivia聯名系列，以代表性的品牌標誌Stace Face為設計，直接展現在商品上，或是化成現代普普風的繽紛順序，帶點復古玩味的風格，本次商品除有經典的不鏽鋼杯、馬克杯、零錢包、AO風格熊寶寶外，還包括首次推出的吸管組、布章及杯墊等總計15款商品。

▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲不鏽鋼杯售價1,100元；提袋售價750元，尺寸35.5Ｘ34.5Ｘ0.5公分（不含手把）。

▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲AO FACE零錢包售價500元；塑料吸管組售價300元。

除了招牌的Stace Face設計杯款依舊搶眼之外，採用普普風設計的AO RAINBOW吸睛程度也不遑多讓，彩色又繽紛的人物排列，活潑又不失時尚風格，隱藏單品還有造型零錢包跟手機卡片夾，而AO RAINBOW布章組與杯墊則是網路獨賣（可別跑錯地方了啊）。

▲星巴克ＸAlice + Olivia聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲AO RAINBOW杯墊組（右下），售價450元。為金星禮兌換商品；線上門市限定販售。

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關鍵字：

星巴克, Alice + Olivia, AO, 聯名, 系列

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