《柏捷頓家族》猛男公爵辭演無損人氣　變浪琴表優雅大使

▲浪琴表宣布雷吉尚佩奇成為最新優雅大使。（圖／浪琴表提供）

記者陳雅韻／台北報導

31歲英國男星雷吉尚佩奇（Regé-Jean Page）因演出Netflix夯劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）中「哈斯丁公爵」角色爆紅，但他捨棄一集超過百萬片酬，拒絕續攤第二季，讓粉絲震驚不已，不過不影響他的高人氣，瑞士名錶浪琴表（Longines）宣布他出任最新優雅大使，首波形象照他戴Master巨擘系列月相腕錶，展現他的優雅品味。

▲雷吉尚佩奇於浪琴首波形象照中，佩戴Master巨擘系列月相腕錶，78,800元。（圖／浪琴表提供）

雷吉尚佩奇在《柏捷頓家族：名門韻事》飾演哈斯丁公爵，與女主角菲比演出的名門千金達芙妮從冤家變愛侶，當中有不少露骨床戲讓粉絲見識到他精壯的身材，吸睛度百分百，而他的精湛演技更獲肯定，入圍艾美獎，雖然他不再演出第二季，粉絲也能從未來浪琴表的廣告，不斷見到他的身影。

▲雷吉尚佩奇因演出Netflix夯劇《柏捷頓家族：名門韻事》中「哈斯丁公爵」爆紅。（圖／翻攝regejean IG）





▲雷吉尚佩奇的好身材也備受粉絲矚目。（圖／翻攝regejean IG）

被問及是否自認優雅？雷吉尚佩奇笑著說：「這是個很難回答的問題！我認為自己能優雅，而且我想要符合優雅的標準，亦即我會帶著特定自覺，其中包括慷慨以及能夠幫助其他人的生活方式。這樣一來，就能為世界帶來更多的美。」完美詮釋浪琴表的優雅概念；他的高人氣也吸引車商注意，成為Audi汽車廣告男主角。

▲雷吉尚佩奇接下Audi汽車廣告。（圖／翻攝regejean IG）

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