李沐自曝五五身，腿卻與身高185的蔡凡熙一樣長？長腿穿搭秘招公開

記者王則絲／台北報導

「怪物新人」李沐與有「國民學長」之稱的蔡凡熙，今（15日）以GAP品牌好友身份攜手出席秋季新品發表，站在身高185公分的蔡凡熙身旁，李沐顯得更為嬌小可愛，最萌身高差下，李沐卻爆料兩人私下其實有比過腿長，竟是「只有差一點點」，讓蔡凡熙只好認了腿短，場面很爆笑，同時兩人也分享能拉長身形比例的穿搭秘招。

▲李沐、蔡凡熙首次同台出席活動。（圖／品牌提供）



訪問中李沐提到覺得自己有點五五身，所以上衣喜歡穿比較短，像是今天身上穿的GAP碳素軟磨帽T，她就將下襬往上折，露出一截目測只有22腰的螞蟻纖腰，「我都會把上衣穿比較短、褲子穿高腰，偷偷地改變自己的比例。」靠這招打造出長腿效果，此外，李沐也透露BLACKPINK的Lisa正是自己的穿搭範本。

▲李沐、蔡凡熙兩人都抱怨自己腿短。（圖／品牌提供）



擁有185公分高大身材的蔡凡熙，讓人難以與「短腿」聯想，但是李沐就爆料，兩人私下其實有比過腿長，而結果出乎意料，蔡凡熙的腿竟是只有比李沐長一點點，讓他只好認了腿短，「我腿也蠻短的，我是身體很長。」穿搭上常選擇寬鬆長版的衣服，乾脆讓身體佔比更長來模糊腰的高度，或是會以修身牛仔褲做搭配，「因為修身就會讓我的屁股被提起來，看起來腿會比較長，然後把衣服紮進去這樣。」

▲兩人演繹GAP最新「碳素軟磨」系列單品。（圖／品牌提供）



李沐與蔡凡熙今日率先示範GAP「碳素軟磨」新品，對比李沐的一身白，蔡凡熙則是選穿開心果綠大學T，相當活潑搶眼，GAP的「碳素軟磨」系列是經由多道柔軟科技工藝製成，觸感親膚柔軟，讓李沐直呼：「穿起來感覺像是在棉被裡。」蔡凡熙也形容內裡刷毛就像是「水蜜桃」一樣。

素面單品若嫌無聊，也可以像李沐、蔡凡熙一樣在服裝上燙印布章、電繡字母，兩人的訂製布章圖案以GAP的布萊納小熊為主角，李沐因想去台東搭熱氣球而把熊熊吹成熱氣球的模樣；蔡凡熙則是想要到北海道滑雪，所以讓熊熊代替他穿上了滑雪裝，把心願寄託在可愛的小熊身上。

▲GAP電繡字母服務。（圖／品牌提供）



除了訂製布章，GAP還有提供客製化電繡服務，李沐便是在服裝胸下位置，繡上了「Stay hungry, stay foolish」（求知若飢，虛心若愚），而蔡凡熙是選在低調的角落，繡上「Believe you can, then you will」的字樣，作為時時勉勵自己的話語。

▲GAP訂製布章服務。（圖／記者王則絲攝）



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