李沐自曝五五身，腿卻與身高185的蔡凡熙一樣長？長腿穿搭秘招公開

「怪物新人」李沐與有「國民學長」之稱的蔡凡熙,今(15日)以GAP品牌好友身份攜手出席秋季新品發表,站在身高185公分的蔡凡熙身旁,李沐顯得更為嬌小可愛,最萌身高差下,李沐卻爆料兩人私下其實有比過腿長,竟是「只有差一點點」,讓蔡凡熙只好認了腿短,場面很爆笑,同時兩人也分享能拉長身形比例的穿搭秘招。

訪問中李沐提到覺得自己有點五五身,所以上衣喜歡穿比較短,像是今天身上穿的GAP碳素軟磨帽T,她就將下襬往上折,露出一截目測只有22腰的螞蟻纖腰,「我都會把上衣穿比較短、褲子穿高腰,偷偷地改變自己的比例。」靠這招打造出長腿效果,此外,李沐也透露BLACKPINK的Lisa正是自己的穿搭範本。

擁有185公分高大身材的蔡凡熙,讓人難以與「短腿」聯想,但是李沐就爆料,兩人私下其實有比過腿長,而結果出乎意料,蔡凡熙的腿竟是只有比李沐長一點點,讓他只好認了腿短,「我腿也蠻短的,我是身體很長。」穿搭上常選擇寬鬆長版的衣服,乾脆讓身體佔比更長來模糊腰的高度,或是會以修身牛仔褲做搭配,「因為修身就會讓我的屁股被提起來,看起來腿會比較長,然後把衣服紮進去這樣。」

李沐與蔡凡熙今日率先示範GAP「碳素軟磨」新品,對比李沐的一身白,蔡凡熙則是選穿開心果綠大學T,相當活潑搶眼,GAP的「碳素軟磨」系列是經由多道柔軟科技工藝製成,觸感親膚柔軟,讓李沐直呼:「穿起來感覺像是在棉被裡。」蔡凡熙也形容內裡刷毛就像是「水蜜桃」一樣。

素面單品若嫌無聊,也可以像李沐、蔡凡熙一樣在服裝上燙印布章、電繡字母,兩人的訂製布章圖案以GAP的布萊納小熊為主角,李沐因想去台東搭熱氣球而把熊熊吹成熱氣球的模樣;蔡凡熙則是想要到北海道滑雪,所以讓熊熊代替他穿上了滑雪裝,把心願寄託在可愛的小熊身上。

除了訂製布章,GAP還有提供客製化電繡服務,李沐便是在服裝胸下位置,繡上了「Stay hungry, stay foolish」(求知若飢,虛心若愚),而蔡凡熙是選在低調的角落,繡上「Believe you can, then you will」的字樣,作為時時勉勵自己的話語。

