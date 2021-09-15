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塗再貴乳霜也沒用！日常生活「6個行為」讓你加速衰老

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▲▼日常生活「6個行為」讓你加速衰老 。（圖／Unsplash）

▲生活中的習慣竟是提早衰老的主因。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber　

保養品擦好擦滿，為什麼總覺得老得比同齡人快，一不留神暗沉、皺紋通通來報到，想避免肌膚提前衰老，以下6件事情千萬不要做，否則塗再貴的乳霜也沒用！

▲▼日常生活「6個行為」讓你加速衰老 。（圖／Unsplash）

#長期熬夜

長時間睡眠不足、熬夜，會造成身體和大腦神經的的超負荷狀態，進一步影響體內的機轉紊亂，導致細胞的代謝出現導致異常，使肌膚提前老化。

#心情焦慮緊張

大家都以為魚尾紋是笑出來的，其實不然，當心情好的時候，臉部整個呈現上揚狀態，當心情不好時，整張臉處於緊繃狀態，臉上紋路通通出來亂，研究顯示若長期處於緊張焦慮狀態下，容易影響體內細胞健康，加速身體衰老。

▲▼日常生活「6個行為」讓你加速衰老 。（圖／Unsplash）

#不吃早餐

許多人懶得吃早餐，但曾有研究發現，一段豐盛早餐可供應人體一天需要的7成熱量，長期不吃不僅會影響腸胃健康，蛋白質攝取不足，也會使肌膚變得乾燥，皺紋老化提早報到。

#不愛運動

要活就要動，長期缺乏運動不僅容易引發三高疾病，同時也會影響體內血液循環、新陳代謝速度變慢，使得體內毒素堆積，自然看起來比別人老。

▲▼日常生活「6個行為」讓你加速衰老 。（圖／Unsplash）

#長期輻射

電腦所產生的輻射、藍光會使肌膚氧化，肌膚長時間接受電腦輻射，真皮層中的膠原蛋白容易遭到破壞，使肌膚失去彈性，即便是在室內也要做好防曬隔離。

#愛吃甜食

甜食中含有大量糖分，進而產生糖化反應來損傷能保持皮膚緊緻和有彈性的蛋白質纖維，一旦蛋白質纖維受損，皮膚就會鬆弛，加速肌膚變老。

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關鍵字：

衰老, 生活習慣, 保養, 抗老

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