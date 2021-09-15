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溫昇豪回歸模特兒本業！穿「台牌設計」帥照曝光網驚：年輕20歲

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▲Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲溫昇豪 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

43歲男星溫昇豪在新劇《茶金》中飾演戰俘角色，充滿男人味備受矚目，戲外他回歸模特兒本行，演繹旅法台籍設計師 Peter Wu 的 2021 年秋冬系列單品，以極簡風的格紋外套與拼接夾克展現不同帥度，畫面釋出讓粉絲驚艷：「根本年輕20歲」。

▲Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲溫昇豪演繹Peter Wu秋冬系列。（圖／品牌提供）

將於11月播出的公視時代生活劇《茶金》中，溫昇豪飾演了被流放的日本兵，在 1950 年代中譜出人生故事，被視為演藝生涯的極大挑戰。戲外他演繹Peter Wu 2021年秋冬系列最新單品，品牌以極簡風為主打特色，本季更運用電影院螢幕散發的光暈氛圍為靈感，兼顧循環再利用材質。

▲Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲Peter Wu 。（圖／品牌提供）

▲品牌以極簡風為主打特色，本季更運用電影院螢幕散發的光暈氛圍為靈感。（圖／品牌提供）

溫昇豪穿著格紋外套彰顯逆齡風格，大自然岩石灰色調伴隨黑白雙色充斥其中豐富層次感，打造極度純淨的穿衣效果；另也換上麂皮拼接夾克，俐落剪裁下勾勒溫昇豪硬挺身線，交織出活力氛圍，引發網友直言：「不老男神」、「果然模特兒根本衣架子」。

▲▼JENN LEE 。（圖／品牌提供）

▲▼JENN LEE 。（圖／品牌提供）

▲台灣設計師品牌JENN LEE 22春夏系列將登倫敦時裝周大秀。（圖／品牌提供）

與此同時，台灣設計師品牌JENN LEE 22春夏系列將以實驗性概念延續21秋冬系列耐人尋味的「宇宙恆變」、「活在當下」之理念，以乾淨俐落的剪裁，搭配「流動感」的尖形輪廓為設計主軸，以輕盈透氣的面料與童趣元素為主的印花設計，完美彰顯女性體態之美。本季將登上倫敦時裝周數位大秀，於台灣時間9月21日（週二）晚上8點45分登場，屆時觀眾都能近距離一睹時尚設計。

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關鍵字：

溫昇豪, 茶金, Peter Wu , 2021

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