日清泡麵PK台灣古早味雞蛋糕！做成「汽水」你想挑戰哪一款？

編輯／Emily 圖／翻攝自nissin.com、IG@cheeriojp

日本常推出許多搞怪食物，日本泡麵大廠日清食品為了慶祝50周年，把泡麵與氣泡飲料結合，推出超搞怪的「泡麵氣泡飲」，喝下去能品嚐到咖哩、海鮮味，還有飲料廠商推出「台灣古早味雞蛋糕汽水」，這個神奇組合味道如何，實在讓人難以想像。

日本泡麵大廠日清食品近期推出許多新品，像是與日本國民零食美味棒聯名，或是混合兩種口味的「超級組合杯麵」。這次居然把泡麵與氣泡飲料結合，實在是太狂了！「泡麵氣泡飲」系列共推出四種口味，標榜有超乎想像的滋味，勇者們快來挑戰，看看喝起來是湯還是飲料。

「泡麵氣泡飲」第一款是「原味」，以薑汁汽水為基底，混入醬油、胡椒香氣；第二款是「海鮮口味」，用奶油蘇打製成，隱藏著海鮮的鮮味；第三款是「咖哩口味」，以可樂和咖哩香料調製而成，第四款則是「辣椒番茄口味」，喝起來是番茄味，並帶有清爽的刺激的口感。官方還提供獨門配方，讓你用這些汽水製作出調酒。

日本人對台灣的古早味雞蛋糕情有獨鍾，是去淡水旅遊必吃的美食。日本飲料廠商Cheerio就把雞蛋糕與汽水結合，推出了奇特的「台灣古早味雞蛋糕汽水」，飲料有著濃郁雞蛋香，搭配碳酸的刺激口感，結合出滑順好滋味，有喝過的網友分享，就像奶昔一樣甜甜的，絕對會是螞蟻人的最愛。

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