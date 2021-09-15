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高雄草衙道萬件出清「最後一檔」　虎牌日本製1萬元電鍋變4千

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▲高雄草衙道最後出清。（圖／業者提供）

▲高雄草衙道最後出清，提高回饋9／16開始起跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄草衙道在今年4月宣布轉型Outlet，即將進入最後封館改裝階段，從9／16起開始進行「最後初清」檔期，除了有單品特價之外，還祭出全館滿3,000元送500元的滿額回饋，首六日化妝品消費滿6,000元再加贈200元，日本虎牌要價萬元的電子鍋，4,000元就買得到；伊萊克斯要價24,900元的無線吸塵器，9900元就能帶回家！

▲高雄草衙道最後出清。（圖／業者提供）

▲虎牌日本製微電腦電子鍋10人份JBX-B18R，特價4,000元，原價10,000元，福利商品限量10台。

新光三越在上半年宣布，將高雄草衙道大改版，變成高雄唯一一間在捷運站旁的Outlet「skmpark」，並引進LifeStyle概念，不僅僅是購物元素，還要變成一家大小都能放鬆生活的休閒場域，預計明年1月底開幕。

而高雄草衙道則從8月起進行bye bye出清，除商品特賣價之外還有滿額回饋，目前已經進入最後階段，從9／16起到10／6期間，滿額回饋再加碼，全館消費滿3,000元送500元抵用券，包括商品券300元、鈴鹿賽道樂園200元，首六日化妝品消費滿6,000元再加贈200元抵用券；；大家電／法雅客／istore消費滿1萬元，送商品券500元與鈴鹿賽道樂園200元，共700元的抵用券。針對會員也另外推出10／7至10／17扣100點還可現抵100元。

▲高雄草衙道最後出清。（圖／業者提供）

▲PHILIPS奈米級抗敏清淨機(AC5659)，特價19,999元，原價38,888元，10／1限量販售。

而壓軸出清當然有便宜可撿，祭出周年慶等級的化妝品特惠組之外，還有熱門家用家電福利品出清、優質床墊床包、精選服飾鞋款等，原價3,888元的PHILIPS奈米級抗敏清淨機AC5659，特價19,999元；京都西川BeautyXStyle 60極細天絲兩用被床包四件組，原價16,000元，特價3,880元；GUESS牛仔外套原價4,790元，特價2,395元。

▲高雄草衙道最後出清。（圖／業者提供）

▲ORIGINS靈芝神隊友水乳組，特價2,880元，原價4,985元。

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關鍵字：

高雄草衙道, outlet, SKMPARK, skmpark, 出清, 特賣

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