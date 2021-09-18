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健忘金魚腦快吃！專家曝「補腦防呆10大食物」讓大腦變年輕

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▲▼金魚腦快吃！專家曝補腦防呆10食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲適當補充營養素，可幫助大腦維持健康有活力。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是否也常話講到一半忘了要說什麼？或是昨天才發生的事隔天就記不清了？現代人生活步調快速匆忙，加上壓力大，越來越多人有「金魚腦」狀況，變得健忘、腦筋容易轉不過來，知名營養師高敏敏就提醒，這是腦細胞活力在下降的訊號！她也公開大腦愛吃的10大食物，照著吃就能補腦防呆，幫助大腦變年輕、增加記憶力。

＃香蕉

香蕉含有豐富果膠及葡萄糖，能緩釋給大腦能量的補給。

▲▼金魚腦快吃！專家曝補腦防呆10食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃奇異果

奇異果富含的維他命C，除了眾所皆知的美白養顏效果，也可幫助對抗壓力，並能合成腦神經傳導物質。

＃雞蛋

球蛋黃含有的卵磷脂，可以幫助增強記憶力。

＃綠色蔬菜

蔬菜所含的植化素跟營養可以保護腦細胞，讓思緒更敏銳，建議平常從各色蔬菜多補充，才能攝取到不同營養素。

▲▼金魚腦快吃！專家曝補腦防呆10食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃燕麥

燕麥又被稱為「大腦的糧食」，其富含β-聚葡萄糖、維生素、礦物質等營養，可幫助預防腦袋混沌、失智。

＃深海魚

深海魚富含Omega-3脂肪酸，可以預防記憶衰退，建議多吃像是鮭魚、鯖魚、秋刀魚、鮪魚等。

＃黑芝麻

黑芝麻屬於高鈣＋多元不飽和脂肪酸食物，可以舒緩腦神經緊繃，建議每天吃小匙黑芝麻，也可以加一點到飯上或牛奶中一起食用。

▲▼金魚腦快吃！專家曝補腦防呆10食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃綜合莓果

莓果所含的多酚有抗氧化效果，可減少自由基破壞，幫助延緩腦衰老速度。

＃南瓜

南瓜富含β-胡蘿蔔素、礦物質鋅，都具有幫助腦部運轉作用。

＃優酪乳、優格

優酪乳和優格除了富含好菌，還有蛋白質、鈣質、色氨酸，都可以幫助補充健腦所需的營養。

▲▼金魚腦快吃！專家曝補腦防呆10食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏建議，上述健腦食材可以互相搭配在一起享用，比如喝一杯莓果優酪乳，除了能補腦，也可幫助腸胃順暢。

她也提醒，除了從飲食補充腦部所需營養，日常作息也要正常，像是熬夜、抽菸、喝酒、飲食不均、吃太多甜食油炸物等都會影響腦部運作功能，使記憶力下降。另外，壓力大也會造成腦部疲累，現代人大多工作忙碌，建議平時可適時讓自己放鬆休息，因為內分泌及自律神經失調，都會造成大腦壓力，進而忘東忘西。

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關鍵字：

記憶力, 大腦, 金魚腦, 健忘, 補腦, 健康, 飲食, 食物, 營養師, 高敏敏

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