明曜UNIQLO改裝將完工！開幕時間曝　最新代言人是「川姐」徐若瑄

記者王則絲／台北報導

UNIQLO位於台北東區的明曜百貨旗艦店，是許多人逛街的好去處，所以不少民眾都有發現，該店址已開始重新裝修並暫停營業一段時間了，而UNIQLO終於宣布，明曜百貨旗艦店將改名為「TAIPEI全球旗艦店」，變得更大、更美、更好逛，並預計於10月8日開幕，與此同時UNIQLO還重磅宣布，由「川姐」徐若瑄擔任最新代言人，令粉絲們又驚又喜！

▲原UNIQLO明曜百貨旗艦店將改名「TAIPEI全球旗艦店」，於10月8日重新開幕。（圖／品牌提供）



「UNIQLO TAIPEI全球旗艦店」從原先的三層樓面擴增至四層樓，總坪數達到1,065坪，涵蓋最齊全的男、女、童、嬰幼童裝，將成為全台面積最大、商品最齊全的一家店，級別大躍進，而在開幕之前，店舖外觀模擬圖已悄悄出爐，整片大面的落地窗超氣派，走的是現代感設計，讓人更加期待內裝設置。

▲UNIQLO重磅宣布由「川姐」徐若瑄擔任最新代言人。（圖／翻攝自IG、品牌提供）



從模擬圖上還能看見一個亮點，那就是UNIQLO最新代言人徐若瑄的大海報被掛在牆上！因為擁有精實腹肌而被稱為「川姐」的徐若瑄，這回不露腹肌，而是穿上U系列的毛衣、UNIQLO X Theory聯名的百褶裙，演繹舒適慵懶的日系風格，擔任最新代言人消息一出，粉絲們嗨翻：「太美了」、「UNIQLO選對人了！」UNIQLO台灣CEO黑瀨友和也表示：「徐若瑄總是能從生活中汲取動力，以正面能量自信迎接各種挑戰，積極呈現出不同的新樣貌給喜愛她的粉絲，這跟我們品牌不斷追求進化跟革新的精神不謀而合。」

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