現在流行「化妝箱包」！CHANEL粉餅造型太可愛　LV壓花好復古

文／美人圈

2021 精品界吹起一股「化妝箱包」風潮，從DIOR、CELINE到LV等大牌都搶推，其中香奈兒的秋冬新款粉餅包未上市即爆紅，復古又精巧的外型讓人看了好想抱緊處理，以下就為大家帶來2021「化妝包/晚宴包」推薦，愛買包包的精品迷絕對不能錯過~

2021化妝箱包／晚宴包推薦.1：CHANEL 黑色皮革鏡面粉餅盒造型皮穿鍊晚宴包

小香粉餅竟然變成包包了！CHANEL 2021/22秋冬高級時裝系列以粉餅盒為靈感推出晚宴包，鏡面外殼搭配皮穿練揹帶質感炸裂，超級可愛的外型，一揹上身就像是把粉餅盒隨身拎著走，甚至還推出迷你款式，女孩們一看到直接失心瘋，想馬上刷卡敗下去。

▲CHANEL 黑色皮革鏡面粉餅盒造型皮穿鍊晚宴包。（圖／Chanel）

▲CHANEL 黑色皮革鏡面粉餅盒造型皮穿鍊晚宴小包。（圖／Chanel）

2021 化妝箱包／晚宴包推薦.2：CELINE TRIOMPHE帆布硬殼手袋

CELINE 2021秋冬系列也來勢洶洶，在最新秀場上曝光的TRIOMPHE硬殼手袋系列，以晚宴包半開盒設計為主體，中央點綴上TRIOMPHE金屬扣環，精緻小巧的方包造型搭配短提帶，拎在手腕上可愛爆棚，一出席聚會瞬間成為全場焦點，全系列一共推出TRIOMPHE老花帆布、平滑黑色小牛皮與珍貴蜥蜴皮款式都很值得收藏。

▲CELINE TRIOMPHE帆布硬殼手袋。（圖／CELINE）

▲CELINE TRIOMPHE帆布硬殼手袋。（圖／CELINE）

2021化妝箱包／晚宴包推薦.3：Louis Vuitton VANITY PM手袋

說到化妝箱包怎能忘了Louis Vuitton VANITY PM系列，低調別緻的Monogram壓花圖案，與溫柔米色、經典黑皮革完美融合，還配有可愛的金屬掛鎖，不只外型加分，開合也更安全穩妥。

▲Louis Vuitton VANITY PM手袋。（圖／Louis Vuitton）

▲Louis Vuitton VANITY PM手袋。（圖／Louis Vuitton）

2021化妝箱包／晚宴包推薦.4：DIOR 微型 LADY DIOR 化妝袋

DIOR Micro微型系列今年一推出立刻引爆話題，其中的Lady Dior 化妝袋以柔嫩羊皮製成，包身綴以 Cannage 藤格紋縫線及可拆卸的「D.I.O.R.」吊飾，真的是超級別緻！！雖然是迷你包，容量卻不廢可以放入卡包、唇膏、衛生紙等日用品，一共推出寶寶藍、柔霧粉、卡其米、青檸綠等經典配色。

▲DIOR 微型 LADY DIOR 化妝袋。（圖／Dior）

2021化妝箱包／晚宴包推薦.5：Gucci GG Marmont化妝包手袋

Gucci 馬夢系列是許多時尚迷心目中的夢幻逸品，除了常見的相機包、肩背包，其實也有默默推出化妝箱包款式，延續一貫的山形紋設計，點綴上雙G Logo，不需要太多綴飾就很好看，無論肩揹、側背、手提都非常經典百搭。

▲Gucci GG Marmont化妝包手袋。（圖／Gucci）

2021化妝箱包／晚宴包推薦.6：Tory Burch Kira Chevron 迷你手袋

小資女孩也想入手精品化妝包？那麼這款Tory Burch Kira Chevron 迷你手袋絕對是你的首選，斜紋縫線小羊皮革，搭配燕麥奶茶色與金鍊揹帶，各種少女心元素一應俱全，連櫃上也常常斷貨，看到它真的可以不用猶豫直接包下。

▲Tory Burch Kira Chevron 迷你手袋。（圖／Tory Burch）

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