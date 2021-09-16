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《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭超貴氣！7萬印花洋裝曝光馬上完售

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文／美人圈

《海岸村恰恰恰》好評不斷，不少網友評價申敏兒、金宣虎CP感火花強烈，絕對是2021下半年必追！繼之前申敏兒在短短1-2集中拿了6款愛馬仕包後，也被網友發現穿的衣服也都非常貴氣，常常直接把整套秀款穿上身，今天帶來《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭，衣服、洋裝、鞋子原來是這款！

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭1：GUCCI 2015 Re-Edition襯衫、羊毛褲

最新一集中，申敏兒穿著絲質襯衫搭配同色系西裝褲，顯的知性優雅，整身穿搭來自GUCCI的2015 Re-Edition系列，襯衫的重點在於領口的褶皺，相當有重點又不浮誇，搭配硬挺的羊毛褲更顯俐落！另外申敏兒除了身上這一身之外、手上拿著的是愛馬仕的Herbag，這一身要價20萬台幣左右呢～

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲上衣：GUCCI 2015 Re-Edition silk shirt with bee，褲子：GUCCI 2015 Re-Edition wool pant。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、GUCCI）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭2：GUCCI印花洋裝、Diana手提包

另外先前預告中一閃而過的，申敏兒這件洋裝是GUCCI的2021新款鬱金香印花洋裝，水藍色的印花相當繽紛明亮，搭配腰帶及打褶裙的設計非常修飾身材，搭配Diana手提包中和隨性感，這一整身也是要價超過台幣20萬，只能說、牙醫姊姊真的賺很多錢（申敏兒服裝贊助也是很強）！

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲洋裝：GUCCI Tulip Print Printed Dress，包包：GUCCI Diana 中型手提包。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、GUCCI）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭3：HERMÈS愛馬仕套裝

一身亮眼的紅色套裝，竟然是來自於HERMÈS愛馬仕的2021春夏Ready-to-Wear系列，申敏兒直接照搬秀場上的搭配，以開襟襯衫搭配同色系的繭形打褶褲，既復古又知性，更別提申敏兒還手拿愛馬仕的Herbag，這一身真的是看似隨性、實則貴氣逼人！

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲套裝：HERMÈS 愛馬仕 Spring 2021 Ready-to-Wear Collection，包包：HERMÈS 愛馬仕 Herbag 31（帆布拼接款）。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、HERMÈS）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭4：SAINT LAURENT襯衫、包包

同樣是一款職場穿搭，真的覺得申敏兒在劇中的職場穿搭真的是知性氣質又好看，其實撇開價位、同款穿搭都滿推薦OL們可以借鑑的！這身來自SAINT LAURENT，以綁帶襯衫搭配西裝褲呈現俐落的職場穿搭，這款襯衫不僅在領扣處有褶皺的設計、更多了綁帶，可以增加造型感，另外包包也是SAINT LAURENT今年的新款CARRE包，少了YSL金色扣環，以大金扣的設計依然醒目。

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲上衣：SAINT LAURENT LAVALLIÈRE-NECK FRILLED BLOUSE IN SILK，包包：SAINT LAURENT LE CARRE SATCHEL IN BOX。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、SAINT LAURENT）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭5：ERDEM印花洋裝

先前在tvN公開的預告片中，申敏兒這身洋裝來頭不小，是來自英國的小眾品牌ERDEM，這牌的風格就是以鮮花印花元素營造華麗復古感，這款印花洋裝以泡泡袖的設計搭配收腰腰帶，往下散開的A字版型讓整個人看起來既纖細又高挑，雖然一件要價台幣7萬多，但是一曝光馬上完售，帶貨力太強！

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲洋裝：ERDEM Frederick Floral-Embroidered Cotton-Blend Dress。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、ERDEM）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭6：Max Mara針織衫、打褶裙

又是一款職場套裝！申敏兒這身來自Max Mara，針織衫在肩膀處有多了鈕扣的設計、更加修飾肩線之外也增加造型重點，打褶裙以滾邊的設計非常修飾身材曲線，價位上也是相對比較平價，是一款兼具女人味的職場穿搭。

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲上衣：Max Mara Pure Virgin Wool Yarn Jumper，裙子：Max Mara Cady Skirt。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Max Mara）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭7：Roger Vivier花鑽方釦高跟鞋

申敏兒在《海岸村恰恰恰》中的鞋子幾乎都是她自己代言的品牌Roger Vivier，像是這雙首集中曝光率超高、一出場就被沖到海裡的花鑽方釦高跟鞋就是Roger Vivier的經典款，細跟的設計更顯優雅，花鑽方釦更是細緻奢華，像是把珠寶穿戴在鞋子上一樣，一雙要價台幣5萬多，也難怪申敏兒會那麼心痛了（還好洪班長最後有找回來啊）！

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲Roger Vivier Flower Strass Buckle Pumps in Fabric。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Roger Vivier）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭8：Roger Vivier方釦漆皮皮鞋

另一套上班穿搭，腳上這雙也是Roger Vivier的方釦漆皮皮鞋，相較於剛剛那雙、這雙的方釦明顯低調許多，漆皮的設計也可以增加細節重點，一點也不浮誇，微微方頭的版型可以讓腳踝看起來更纖細，搭配正式感的職場穿搭更出彩。

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲Roger Vivier Belle Vivier Metal Buckle Pumps in Patent Leather。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Roger Vivier）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭9：Roger Vivier鑽扣低跟鞋

一樣是在首集中出現的鞋款，這款Roger Vivier鑽扣低跟鞋設計低調奢華，雖然不是新款，但是申敏兒用了同色系的襪子去做搭配，讓整個鞋子看起來像是靴子一樣，是不同的搭配巧思。

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲Roger Vivier Très Vivier Strass Buckle Pumps。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Roger Vivier）

《海岸村恰恰恰》申敏兒穿搭10：Gianvito Rossi編織涼鞋

唯一一款不同品牌的鞋子來自Gianvito Rossi，之前Netflix出預告片的時候，申敏兒腳上的黃色編織涼鞋就是Gianvito Rossi這雙，以編織的設計增加造型感，微微高跟的版型既隨性又可以修飾身材比例，夏季穿著亮眼、非常推薦。

▲海岸村恰恰恰申敏兒穿搭。（圖／美人圈）

▲Gianvito Rossi Woven-Strap Thong-Style Sandals。（圖／netflixkr、Gianvito Rossi）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

海岸村恰恰恰, 申敏兒, 同款, 穿搭

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