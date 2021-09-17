6款「平價修容」輕鬆打造自然V臉！小麥色、超級白肌都有適合的

文／美人圈

在所有的化妝步驟中，修容看似存在感低卻非常重要，只要使用到適合的修容產品跟方法，就能讓你輕鬆打造自然V型小臉與高挺翹鼻！今天小編要來推薦6款平價又好用的修容產品，不管是超級白肌還是小麥肌，都可以找到適合自己的修容神器！

平價修容推薦1：MISSHA 棉花修容餅

DCARD網友、PTT鄉民都推爆的MISSHA棉花修容餅，也是不少YouTuber及美妝部落客的愛用修容之一，最淺的修容色-煙燻榛果 色調偏灰，也不會過於顯色，適合偏白肌膚做鼻影修容都不怕失手。

▲MISSHA 棉花修容餅。（圖／MISSHA）

平價修容推薦2：PERIPERA Ink V-Shading

想要打造V型小臉可以試試這款PERIPERA的修容！PERIPERA的這款修容餅有分不同冷暖色調的色號，整體色調偏黃一點，一塊修容也有三種不一樣的深淺，粉質細膩，非常好暈染，用來修飾鼻影或臉部修容都很OK！

▲PERIPERA Ink V-Shading。（圖／PERIPERA）

平價修容推薦3：Rom&nd 月亮仙子影子修容

Rom&nd這款修容造型就像月亮一樣，修容盤分為深淺色，淺色格可以當作眼影打底色，若想要加深輪廓的地方，可以再使用深色格加深，修容盤整體顯色偏清淡，適合篇白皙肌膚或是新手使用也不用怕下手會太重。

▲Rom&nd 月亮仙子影子修容。（圖／Rom&nd）

平價修容推薦4：heme 三色修容餅

再來是台灣彩妝品牌heme的三色修容餅，這款修容獲選許多美妝YouTuber的年度愛用品，容量超大價錢便宜，CP值超高，一塊有三個顏色，有適合白肌的灰調跟偏黃肌的黃調，用來修飾臥蠶、鼻影、下顎線、眼窩，都非常合適，一盤多用！

▲heme 三色修容餅。（圖／heme）

平價修容推薦5：ETUDE 修飾專家雙色修容餅

ETUDE這款 修飾專家雙色修容餅是和「修容神手」HYOJIN的聯名，粉質非常細膩服貼，不用害怕不小心下手太重變成絡腮鬍，淺色格偏灰調，可以用來畫鼻影跟臥蠶，深色格則偏中性色調，輕輕刷在下顎線馬上臉小一圈，推薦給自然膚色的女孩。

▲ETUDE 修飾專家雙色修容餅。（圖／ETUDE）

平價修容推薦6：solone 神隱修容餅

solone 神隱修容餅總共有四個色號，從自然膚色到健康膚色的人都能選擇，solone的修容整體顯色度較高一點，但暈染度很好，色調偏暖，使用時建議要少量沾取、慢慢堆疊，並且較適合用來修飾顴骨、下顎、髮際線。

▲solone 神隱修容餅。（圖／solone）

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