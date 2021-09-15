fb ig video ETtoday search mobile

不怕脫妝、燒烤味！中秋節烤肉「終極3招」讓你越烤越美

>

▲▼烤肉越烤越美3秘訣。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　

中秋連假即將到來，不少人為了應景選擇和家人一起烤肉慶佳節，除了做好防疫措施、避免熱量超標外，烤肉更要美美才是，注意以下3件事，讓你烤完妝容依然完美，身上不殘留惱人燒烤味！

#持久粉底讓你霸屏一整晚

若想要在悶熱又高溫黏膩的爆汗烤肉趴中保持完美底妝全身而退，可要先下點功夫！首先，要依據個人膚質挑選適合的底妝，並選擇長效持久、不脫妝的產品為主，建議以以少量多次的「點按法」打造出較輕薄的妝感，才能讓妝容更加服貼、不容易斑駁。此外建議可以隨身攜帶吸油粉餅進行補妝，以吸附臉部多餘油脂、維持妝容持久度。

▲▼烤肉越烤越美3秘訣。（圖／Unsplash）

# 烤後「肌膚降溫」保養不可少

在烤肉的當下，肌膚容易因炭火的高溫燃燒，出現發熱、乾燥，容易引起肌膚敏感泛紅不適。建議可使用噴霧類商品為肌膚適時降溫，並在烤肉後使用溫和不刺激的洗卸產品清潔肌膚，洗後配合保濕精華或敷膜、幫助緩解肌膚不適。烤肉完的肌膚修護不能少，透過保濕補水的舒緩保養品修護肌膚並降溫舒緩，讓肌膚重返健康光澤水嫩。

#擊退烤肉味，輕鬆當個香香人

烤肉活動另一個讓人困擾的問題，就是結束後頭髮與衣服都會沾染上混雜著食物和炭火油煙的濃厚氣味，若後續還有其他行程要進行，那味道真的不可以！不妨透過香氛噴霧，去除身上或衣物上的難聞氣味，讓你隨身自帶香氣。

▲▼烤肉越烤越美3秘訣。（圖／品牌提供）

▲歐芮坦 衣物除臭防螨抗菌噴霧系列，199元。

▲▼烤肉越烤越美3秘訣。（圖／品牌提供）

▲Naturals by Watsons 積雪草向日葵舒緩洗面乳，350元。

▲▼烤肉越烤越美3秘訣。（圖／品牌提供）

▲Milani 霸屏天后粉底液，570元。

►「爆水粉餅」4個1580元！絕美拉花色調一抹融合
 

關鍵字：

烤肉, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座！　第一名分手也要拖，回訊息比登天難

麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

麥當勞薯條變酸黃瓜、笑臉變哭臉　成人限定「傷心套餐」暗黑風帥炸

《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

《海岸村恰恰恰》全是人生金句：凡事別斤斤計較，這樣活得很累

林志穎試駕上億頂級超跑　露一手買不到的勞力士彩虹錶 礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費　全家度假爽泡湯 85度C限時7小時冰拿鐵「第二杯20元」　路易莎推特價優惠 G-SHOCK金屬錶現東京暮色　藍灰紫色調美極了 換iPhone 13先等等！6個習慣「手機變短命」架車上、從不關機竟都中 總統套房開箱！涵碧樓84坪室內＋17坪露台　看見超狂日月潭美景 12星座不能被碰觸的底線　天蠍最恨被背叛、處女不能弄髒他們的東西

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面