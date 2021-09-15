不怕脫妝、燒烤味！中秋節烤肉「終極3招」讓你越烤越美

記者曾怡嘉／台北報導

中秋連假即將到來，不少人為了應景選擇和家人一起烤肉慶佳節，除了做好防疫措施、避免熱量超標外，烤肉更要美美才是，注意以下3件事，讓你烤完妝容依然完美，身上不殘留惱人燒烤味！

#持久粉底讓你霸屏一整晚

若想要在悶熱又高溫黏膩的爆汗烤肉趴中保持完美底妝全身而退，可要先下點功夫！首先，要依據個人膚質挑選適合的底妝，並選擇長效持久、不脫妝的產品為主，建議以以少量多次的「點按法」打造出較輕薄的妝感，才能讓妝容更加服貼、不容易斑駁。此外建議可以隨身攜帶吸油粉餅進行補妝，以吸附臉部多餘油脂、維持妝容持久度。

# 烤後「肌膚降溫」保養不可少

在烤肉的當下，肌膚容易因炭火的高溫燃燒，出現發熱、乾燥，容易引起肌膚敏感泛紅不適。建議可使用噴霧類商品為肌膚適時降溫，並在烤肉後使用溫和不刺激的洗卸產品清潔肌膚，洗後配合保濕精華或敷膜、幫助緩解肌膚不適。烤肉完的肌膚修護不能少，透過保濕補水的舒緩保養品修護肌膚並降溫舒緩，讓肌膚重返健康光澤水嫩。



#擊退烤肉味，輕鬆當個香香人

烤肉活動另一個讓人困擾的問題，就是結束後頭髮與衣服都會沾染上混雜著食物和炭火油煙的濃厚氣味，若後續還有其他行程要進行，那味道真的不可以！不妨透過香氛噴霧，去除身上或衣物上的難聞氣味，讓你隨身自帶香氣。

▲歐芮坦 衣物除臭防螨抗菌噴霧系列，199元。

▲Naturals by Watsons 積雪草向日葵舒緩洗面乳，350元。

▲Milani 霸屏天后粉底液，570元。

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