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化妝只需要一根「棉花棒」！5技巧從眼線、染唇到痘痘遮瑕都搞定

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文／美人圈　圖／翻攝自YT@JUNGSAEMMOOL

有時候不是你不會化妝，而是你與化妝師的距離就差在善用美妝工具！棉花棒幾乎是每個化妝師在化妝過程中必備的美妝工具，不僅可以幫助痘痘遮瑕、畫眼線等當作化妝輔助工具使用，棉花棒更是清除殘妝、補妝的好工具！今天帶來韓國化妝師傳授的棉花棒使用技巧，單靠棉花棒、就可以讓妝容更加細緻，夏日脫妝時也可以快速補妝，一起了解下！

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

化妝師棉花棒使用技巧1：小範圍補妝

化妝師都會在隨身化妝包中以夾鏈袋或衛生紙包幾根棉花棒備用，出門在外就可以快速修改妝容或是補妝，先用棉花棒沾取適量乳液或乳霜，以畫圓的方式塗抹在像是鼻翼、嘴角或是眼下等脫妝的部位，可以輕鬆的將殘妝整理乾淨。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

像是脫皮類的脫落角質，只要用沾過乳霜的棉花棒輕輕畫圓、就可以去除，因為有乳液的關係也順帶有保濕的效果，後續再直接補上氣墊粉餅或是粉餅即可完整補妝。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

化妝師棉花棒使用技巧2：局部遮瑕

除了補妝之外，化妝師也推薦以棉花棒做成遮痘印章！先用手指將棉花棒的棉花頭頂端壓平，接著稍微沾一點氣墊或是遮瑕後，用蓋印章的方式直接蓋在痘痘上。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

直接垂直拿著棉花棒，以扁平的頂端像是蓋印章般「輕點」痘痘，從痘痘中心微微向外擴散，痘痘就可以遮的很自然。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

化妝師棉花棒使用技巧3：讓眼線更柔和

化妝師也分享，有時候眼線畫的不夠細、或是不知道怎麼往眼尾拉眼線，也可以透過棉花棒輔助！

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

先將棉花棒頂端的棉花壓扁，接著直接用棉花棒的扁頭輕輕壓著畫好的眼線、稍微往外拉一點，就可以讓眼線拉長、線條也更細緻，另外用棉花棒拉出的眼線也會比較沒有銳利感，更加柔和。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

如果想要畫出更細緻的眼線的話，化妝師分享，可以再把棉花棒壓得扁一點，稍微沾一點氣墊或是遮瑕膏，修飾一下過粗的眼線，一樣往後一拉、就可以讓眼線修整的更加細緻。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

化妝師棉花棒使用技巧4：畫出暈染唇妝

畫好唇膏之後，如果不是很喜歡比較分明的唇線的話，就可以先用棉花棒左右來回過渡一下唇周線條，讓唇膏暈染更加自然。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

接著可以再稍微用棉花棒沾一些氣墊粉餅或是遮瑕，一樣稍微模糊唇周邊緣，除了讓唇膏有染唇柔焦感，也可以解決唇周暗沉的問題。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

化妝師棉花棒使用技巧5：黑頭粉刺部位深層清潔

接著是化妝師針對顆粒感的粉刺或黑頭部位、常常使用的深層清潔保養技巧，先將卸妝油倒出來，以棉花棒充分沾取浸濕後，在容易有粉刺或黑頭的部位像是鼻翼、人中、下巴部位稍微施力，以棉花棒「畫圓」按摩。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

之後再用水乳化洗乾淨，就會覺得肌膚有深層清潔的感覺，粉刺或黑頭部位也變比較乾淨，也可以當作妝前急救、讓粉刺稍微乾淨一點的方法。

▲棉花棒上妝。（圖／美人圈）

完整影片：

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

化妝, 棉花棒, 補妝, 底妝

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