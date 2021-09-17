亮・珠寶／當新娘或奪冠都有珍珠耳環加持　　不分世代超百搭

▲莉莉柯林斯穿高領蕾絲白紗搭配Irene Neuwirth Jewelry珍珠耳環出閣。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）日前結婚，身穿Ralph Lauren高領蕾絲白紗美麗出閣；18歲「英國楊丞琳」拉杜卡努（Emma Raducanu），在本屆美國網球公開賽女單決賽高捧冠軍獎盃時，也以完美首飾搭配當最美冠軍，兩人共通點都戴上珍珠耳環，證明珍珠不分場合、不分世代，都是完美裝飾。

▲美國網球公開賽女單冠軍的拉杜卡努，佩戴Tiffany珍珠鑽石耳環。（圖／路透社）



▲拉杜卡努戴的Tiffany Victoria鉑金鑲嵌珍珠與鑽石耳環，189,000元。（圖／Tiffany提供）



許多人的第一件珍珠首飾都是單珠耳環，因為是不挑臉型、不怕過時的經典珠寶，想進階可選擇有小變化的設計，例如珍珠上方點綴金屬線條或鑲鑽造型，讓珍珠垂墜在緊貼在耳垂下方，能隨著律動稍稍晃動吸睛。莉莉柯林斯結婚當天佩戴珠寶設計師Irene Neuwirth設計的珍珠耳環，採小金圈點綴大直徑的珍珠彰顯分量感，即便日常也容易搭配。

本屆美網女單冠軍拉杜卡努，則在勝利之日佩戴Tiffany Victoria鉑金鑲嵌珍珠與鑽石耳環，馬眼形美鑽構成小花圖案搭配珍珠，風格優雅，與她青春洋溢的模樣也很合襯。MIKIMOTO有更華麗的設計，點綴鑲鑽玫瑰花瓣的Les Pétales Place Vendôme系列、選用南洋珠Starry Night系列耳環，在正式場合穿戴輕鬆吸睛。

▲MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴佩戴M Collection珍珠鑽石耳環，73,000元。（圖／MIKIMOTO提供）





▲Mikimoto Les Pétales Place Vendôme系列珍珠鑽石耳環（左）252,000元，Starry Night系列南洋珍珠鑽石耳環554,000元。

俏皮設計則由TASAKI領軍，旗下kugel耳環的珍珠好似小蘋果，上方有鑲鑽的小枝葉；另一款petit balance note鑽石珍珠櫻花金耳環，由鑽石與珍珠演繹跳躍音符，流露活潑氣息。

▲TASAKI petit balance note鑽石珍珠櫻花金耳環（左）60,300元，kugel鑽石珍珠櫻花金耳環79,300元。（圖／TASAKI提供）



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